Nguyen An Nguyen

A7910018

Nguyen An Nguyen
レビュー0件
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 -2%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
10
利益トレード:
5 (50.00%)
損失トレード:
5 (50.00%)
ベストトレード:
6.05 USD
最悪のトレード:
-20.02 USD
総利益:
14.48 USD (180 pips)
総損失:
-24.53 USD (1 083 pips)
最大連続の勝ち:
4 (8.43 USD)
最大連続利益:
8.43 USD (4)
シャープレシオ:
-0.11
取引アクティビティ:
9.35%
最大入金額:
13.50%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
-0.50
長いトレード:
2 (20.00%)
短いトレード:
8 (80.00%)
プロフィットファクター:
0.59
期待されたペイオフ:
-1.01 USD
平均利益:
2.90 USD
平均損失:
-4.91 USD
最大連続の負け:
4 (-2.41 USD)
最大連続損失:
-20.02 USD (1)
月間成長:
-1.68%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
10.05 USD
最大の:
20.02 USD (6.14%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.20% (20.10 USD)
エクイティによる:
8.75% (41.45 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 2
AUDCAD 2
CADJPY 2
AUDNZD 1
AUDJPY 1
NZDJPY 1
CHFJPY 1
1 2
1 2
1 2
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD 10
AUDCAD 2
CADJPY -1
AUDNZD 0
AUDJPY -1
NZDJPY -1
CHFJPY -20
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD 77
AUDCAD 70
CADJPY 5
AUDNZD 28
AUDJPY -16
NZDJPY -17
CHFJPY -1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +6.05 USD
最悪のトレード: -20 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +8.43 USD
最大連続損失: -2.41 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

EverestCM-Live
0.00 × 1
Axiory-Live
0.00 × 3
FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 5
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarkets-MT5-2
0.25 × 4
ICMarketsEU-MT5-2
0.36 × 36
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Live
0.54 × 153
ForexClub-MT5 Real Server
0.56 × 466
ICMarketsSC-MT5
0.62 × 2223
GoMarkets-Live
0.64 × 87
VTMarkets-Live
0.66 × 308
StriforLLC-Live
0.72 × 18
XMTrading-MT5 3
0.73 × 5606
Exness-MT5Real8
0.76 × 471
Exness-MT5Real12
0.84 × 146
LiteFinance-MT5
1.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
1.03 × 116
93 より多く...
レビューなし
2026.01.12 02:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 01:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 17:09
Share of trading days is too low
2026.01.05 17:09
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.05 16:06
Share of trading days is too low
2026.01.05 16:06
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.05 09:00
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 09:00
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 09:00
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.05 09:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 09:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
A7910018
30 USD/月
-2%
0
0
USD
458
USD
1
100%
10
50%
9%
0.59
-1.01
USD
9%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください