СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / MEF
Agus Mardiyanto

MEF

Agus Mardiyanto
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 40 USD в месяц
прирост с 2026 1 066%
Weltrade-Live
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
31
Прибыльных трейдов:
31 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
73.13 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
1 065.56 USD (1 401 887 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
31 (1 065.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 065.56 USD (31)
Коэффициент Шарпа:
0.87
Торговая активность:
96.73%
Макс. загрузка депозита:
3.88%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
31
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
30 (96.77%)
Коротких трейдов:
1 (3.23%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
34.37 USD
Средняя прибыль:
34.37 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
1 065.56%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.71% (7.29 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 19
BTCUSD 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1K
BTCUSD 37
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 1M
BTCUSD 366K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +73.13 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 31
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +1 065.56 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
0.00 × 10
VantageInternational-Live 10
0.00 × 2
Exness-Real25
0.00 × 2
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
EightcapLtd-Real2
0.00 × 3
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
еще 378...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
MEF
Нет отзывов
2026.01.05 00:56
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.05 00:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.04 23:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.04 23:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
MEF
40 USD в месяц
1 066%
0
0
USD
1K
USD
1
100%
31
100%
97%
n/a
34.37
USD
1%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.