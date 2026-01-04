SegnaliSezioni
Agus Mardiyanto

MEF

Agus Mardiyanto
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 40 USD al mese
crescita dal 2026 1 066%
Weltrade-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
31
Profit Trade:
31 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
73.13 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
1 065.56 USD (1 401 887 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
31 (1 065.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 065.56 USD (31)
Indice di Sharpe:
0.87
Attività di trading:
35.40%
Massimo carico di deposito:
3.88%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
30 (96.77%)
Short Trade:
1 (3.23%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
34.37 USD
Profitto medio:
34.37 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
1 065.56%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.71% (7.29 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 19
BTCUSD 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1K
BTCUSD 37
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 1M
BTCUSD 366K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +73.13 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 31
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +1 065.56 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

MEF
Non ci sono recensioni
2026.01.05 01:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 00:56
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.05 00:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.04 23:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.04 23:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
MEF
40USD al mese
1 066%
0
0
USD
202
USD
1
100%
31
100%
35%
n/a
34.37
USD
1%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.