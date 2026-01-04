- Прирост
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
9 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
35.88 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
149.70 USD (74 368 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
9 (149.70 USD)
Макс. прибыль в серии:
149.70 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
1.17
Торговая активность:
28.21%
Макс. загрузка депозита:
3.75%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
9 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
16.63 USD
Средняя прибыль:
16.63 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
15.26%
Алготрейдинг:
44%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
12.35% (133.43 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|150
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|74K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +35.88 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +149.70 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real32" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Just Gold Trading.
Нет отзывов
