- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
9
利益トレード:
9 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
35.88 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
149.70 USD (74 368 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
9 (149.70 USD)
最大連続利益:
149.70 USD (9)
シャープレシオ:
1.17
取引アクティビティ:
28.21%
最大入金額:
3.75%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
9 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
16.63 USD
平均利益:
16.63 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
15.26%
アルゴリズム取引:
44%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
12.35% (133.43 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|150
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|74K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Deposit load
ドローダウン
ベストトレード: +35.88 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +149.70 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real32"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Just Gold Trading.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
15%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
1
44%
9
100%
28%
n/a
16.63
USD
USD
12%
1:500