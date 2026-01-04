- 자본
- 축소
트레이드:
10
이익 거래:
10 (100.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
44.32 USD
최악의 거래:
0.00 USD
총 수익:
194.02 USD (96 527 pips)
총 손실:
0.00 USD
연속 최대 이익:
10 (194.02 USD)
연속 최대 이익:
194.02 USD (10)
샤프 비율:
1.26
거래 활동:
25.34%
최대 입금량:
3.86%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
0.00
롱(주식매수):
10 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
n/a
기대수익:
19.40 USD
평균 이익:
19.40 USD
평균 손실:
0.00 USD
연속 최대 손실:
0 (0.00 USD)
연속 최대 손실:
0.00 USD (0)
월별 성장률:
19.64%
Algo 트레이딩:
40%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
0.00 USD (0.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
12.35% (133.43 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|194
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|97K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real32"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Just Gold Trading.
리뷰 없음
