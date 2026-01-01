- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
4 (50.00%)
Убыточных трейдов:
4 (50.00%)
Лучший трейд:
2.54 USD
Худший трейд:
-4.25 USD
Общая прибыль:
8.27 USD (1 027 pips)
Общий убыток:
-10.17 USD (891 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (7.39 USD)
Макс. прибыль в серии:
7.39 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.09
Торговая активность:
17.94%
Макс. загрузка депозита:
3.75%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
-0.30
Длинных трейдов:
4 (50.00%)
Коротких трейдов:
4 (50.00%)
Профит фактор:
0.81
Мат. ожидание:
-0.24 USD
Средняя прибыль:
2.07 USD
Средний убыток:
-2.54 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-6.27 USD)
Макс. убыток в серии:
-6.27 USD (2)
Прирост в месяц:
-0.76%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.90 USD
Максимальная:
6.27 USD (2.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.47% (6.27 USD)
По эквити:
1.55% (3.94 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURCAD
|3
|GBPCAD
|2
|USDJPY
|1
|EURJPY
|1
|EURCHF
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURCAD
|1
|GBPCAD
|1
|USDJPY
|-1
|EURJPY
|3
|EURCHF
|-4
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURCAD
|134
|GBPCAD
|88
|USDJPY
|-217
|EURJPY
|209
|EURCHF
|-78
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2.54 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +7.39 USD
Макс. убыток в серии: -6.27 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real18
|0.18 × 78
|
Exness-Real17
|0.62 × 887
|
ICMarketsSC-Live11
|0.83 × 12
|
Exness-Real16
|4.33 × 24
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|7.33 × 12
|
XMTrading-Real 12
|12.00 × 2
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
-1%
0
0
USD
USD
248
USD
USD
2
100%
8
50%
18%
0.81
-0.24
USD
USD
2%
1:500