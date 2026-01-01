СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / MT4 Arbor Nova
Rudy Tanureja

MT4 Arbor Nova

Rudy Tanureja
0 отзывов
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2026 -1%
Exness-Real17
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
4 (50.00%)
Убыточных трейдов:
4 (50.00%)
Лучший трейд:
2.54 USD
Худший трейд:
-4.25 USD
Общая прибыль:
8.27 USD (1 027 pips)
Общий убыток:
-10.17 USD (891 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (7.39 USD)
Макс. прибыль в серии:
7.39 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.09
Торговая активность:
17.94%
Макс. загрузка депозита:
3.75%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
-0.30
Длинных трейдов:
4 (50.00%)
Коротких трейдов:
4 (50.00%)
Профит фактор:
0.81
Мат. ожидание:
-0.24 USD
Средняя прибыль:
2.07 USD
Средний убыток:
-2.54 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-6.27 USD)
Макс. убыток в серии:
-6.27 USD (2)
Прирост в месяц:
-0.76%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.90 USD
Максимальная:
6.27 USD (2.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.47% (6.27 USD)
По эквити:
1.55% (3.94 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURCAD 3
GBPCAD 2
USDJPY 1
EURJPY 1
EURCHF 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURCAD 1
GBPCAD 1
USDJPY -1
EURJPY 3
EURCHF -4
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURCAD 134
GBPCAD 88
USDJPY -217
EURJPY 209
EURCHF -78
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2.54 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +7.39 USD
Макс. убыток в серии: -6.27 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real18
0.18 × 78
Exness-Real17
0.62 × 887
ICMarketsSC-Live11
0.83 × 12
Exness-Real16
4.33 × 24
HFMarketsSV-Live Server 3
7.33 × 12
XMTrading-Real 12
12.00 × 2
Нет отзывов
2026.01.12 13:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 12:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 10:56
Share of trading days is too low
2026.01.02 10:56
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.01 05:26
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.01 05:26
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.01 05:26
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.01 05:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.01 05:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.