- 자본
- 축소
트레이드:
8
이익 거래:
4 (50.00%)
손실 거래:
4 (50.00%)
최고의 거래:
2.54 USD
최악의 거래:
-4.25 USD
총 수익:
8.27 USD (1 027 pips)
총 손실:
-10.17 USD (891 pips)
연속 최대 이익:
3 (7.39 USD)
샤프 비율:
-0.09
거래 활동:
17.94%
최대 입금량:
3.75%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
-0.30
롱(주식매수):
4 (50.00%)
숏(주식차입매도):
4 (50.00%)
수익 요인:
0.81
기대수익:
-0.24 USD
평균 이익:
2.07 USD
평균 손실:
-2.54 USD
연속 최대 손실:
2 (-6.27 USD)
월별 성장률:
-0.76%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3.90 USD
최대한의:
6.27 USD (2.47%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.47% (6.27 USD)
자본금별:
1.55% (3.94 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURCAD
|3
|GBPCAD
|2
|USDJPY
|1
|EURJPY
|1
|EURCHF
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURCAD
|1
|GBPCAD
|1
|USDJPY
|-1
|EURJPY
|3
|EURCHF
|-4
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURCAD
|134
|GBPCAD
|88
|USDJPY
|-217
|EURJPY
|209
|EURCHF
|-78
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real17"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
