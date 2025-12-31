СигналыРазделы
Yi Jian Feng

Trend jxh

Yi Jian Feng
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real5
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
4
Прибыльных трейдов:
4 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
184.77 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
608.92 USD (96 652 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
4 (608.92 USD)
Макс. прибыль в серии:
608.92 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
7.57
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
33 минуты
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
0 (0.00%)
Коротких трейдов:
4 (100.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
152.23 USD
Средняя прибыль:
152.23 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSDm 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSDm 609
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSDm 97K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +184.77 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +608.92 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.31 17:14
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.31 17:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 17:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
