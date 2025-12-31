- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
4
利益トレード:
4 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
184.77 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
608.92 USD (96 652 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
4 (608.92 USD)
最大連続利益:
608.92 USD (4)
シャープレシオ:
7.57
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
33 分
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
0 (0.00%)
短いトレード:
4 (100.00%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
152.23 USD
平均利益:
152.23 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSDm
|609
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSDm
|97K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +184.77 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +608.92 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
