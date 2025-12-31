- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
13
Прибыльных трейдов:
13 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
1.29 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
11.21 USD (11 201 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
13 (11.21 USD)
Макс. прибыль в серии:
11.21 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
2.57
Торговая активность:
14.06%
Макс. загрузка депозита:
22.67%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
8 минут
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
0 (0.00%)
Коротких трейдов:
13 (100.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
0.86 USD
Средняя прибыль:
0.86 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
9.47% (9.98 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1.29 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +11.21 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real28
|7.16 × 83
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|31.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|56.02 × 165
|
TitanFX-MT5-01
|137.00 × 1
Updating
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
40 USD в месяц
11%
0
0
USD
USD
111
USD
USD
1
100%
13
100%
14%
n/a
0.86
USD
USD
9%
1:200