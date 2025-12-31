- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
13
Transacciones Rentables:
13 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
1.29 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
11.21 USD (11 201 pips)
Pérdidas Brutas:
0.00 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (11.21 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
11.21 USD (13)
Ratio de Sharpe:
2.57
Actividad comercial:
14.06%
Carga máxima del depósito:
22.67%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
13
Tiempo medio de espera:
8 minutos
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
0 (0.00%)
Transacciones Cortas:
13 (100.00%)
Factor de Beneficio:
n/a
Beneficio Esperado:
0.86 USD
Beneficio medio:
0.86 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.00 USD (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
9.47% (9.98 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +1.29 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +11.21 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real28
|7.16 × 83
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|31.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|56.02 × 165
|
TitanFX-MT5-01
|137.00 × 1
Updating
