- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
13
利益トレード:
13 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
1.29 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
11.21 USD (11 201 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
13 (11.21 USD)
最大連続利益:
11.21 USD (13)
シャープレシオ:
2.57
取引アクティビティ:
14.06%
最大入金額:
22.67%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
8 分
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
0 (0.00%)
短いトレード:
13 (100.00%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
0.86 USD
平均利益:
0.86 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
9.47% (9.98 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real28
|7.16 × 83
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|31.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|56.02 × 165
|
TitanFX-MT5-01
|137.00 × 1
Updating
レビューなし
