СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / NoPain NoGain
Robert Dos Santos Rodrigues

NoPain NoGain

Robert Dos Santos Rodrigues
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 18%
Tickmill-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
34
Прибыльных трейдов:
24 (70.58%)
Убыточных трейдов:
10 (29.41%)
Лучший трейд:
19.64 USD
Худший трейд:
-3.23 USD
Общая прибыль:
38.92 USD (3 951 pips)
Общий убыток:
-20.80 USD (1 945 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (5.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
21.46 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
1.39%
Макс. загрузка депозита:
8.83%
Последний трейд:
22 часа
Трейдов в неделю:
34
Ср. время удержания:
2 минуты
Фактор восстановления:
2.62
Длинных трейдов:
34 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.87
Мат. ожидание:
0.53 USD
Средняя прибыль:
1.62 USD
Средний убыток:
-2.08 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-3.95 USD)
Макс. убыток в серии:
-3.95 USD (2)
Прирост в месяц:
17.71%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.03 USD
Максимальная:
6.92 USD (5.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.63% (6.89 USD)
По эквити:
0.84% (0.87 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 34
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 18
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 2K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +19.64 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +5.40 USD
Макс. убыток в серии: -3.95 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
TickmillEU-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.31 × 972
Tickmill-Live
2.70 × 6368
ICMarketsSC-MT5
3.00 × 119
Exness-MT5Real5
3.58 × 19
Exness-MT5Real
4.00 × 17
Aglobe-Live
4.00 × 3
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 6
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
RoboForex-ECN
7.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
7.45 × 163
TradeMaxGlobal-Live
7.61 × 149
еще 19...
Нет отзывов
2025.12.24 08:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 07:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 05:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 01:14
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.24 01:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.24 01:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
