- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
30
Profit Trade:
22 (73.33%)
Loss Trade:
8 (26.67%)
Best Trade:
19.64 USD
Worst Trade:
-3.23 USD
Profitto lordo:
38.20 USD (3 875 pips)
Perdita lorda:
-15.18 USD (1 398 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (5.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
21.46 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
1.39%
Massimo carico di deposito:
8.82%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
3.33
Long Trade:
30 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.52
Profitto previsto:
0.77 USD
Profitto medio:
1.74 USD
Perdita media:
-1.90 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-3.95 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.95 USD (2)
Crescita mensile:
23.63%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.03 USD
Massimale:
6.92 USD (5.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.63% (6.89 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|23
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2.5K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +19.64 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +5.40 USD
Massima perdita consecutiva: -3.95 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.31 × 972
|
Tickmill-Live
|2.70 × 6368
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 119
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.45 × 163
|
TradeMaxGlobal-Live
|7.61 × 149
19 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
24%
0
0
USD
USD
103
USD
USD
1
96%
30
73%
1%
2.51
0.77
USD
USD
6%
1:500