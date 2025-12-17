- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
62
Прибыльных трейдов:
45 (72.58%)
Убыточных трейдов:
17 (27.42%)
Лучший трейд:
10.82 USD
Худший трейд:
-6.08 USD
Общая прибыль:
80.41 USD (3 888 pips)
Общий убыток:
-30.91 USD (1 764 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (17.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
17.58 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.33
Торговая активность:
59.95%
Макс. загрузка депозита:
166.55%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
62
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
4.21
Длинных трейдов:
41 (66.13%)
Коротких трейдов:
21 (33.87%)
Профит фактор:
2.60
Мат. ожидание:
0.80 USD
Средняя прибыль:
1.79 USD
Средний убыток:
-1.82 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-11.77 USD)
Макс. убыток в серии:
-11.77 USD (4)
Прирост в месяц:
49.01%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
11.77 USD (8.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.12% (11.77 USD)
По эквити:
51.24% (61.26 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|47
|EURUSD
|15
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|45
|EURUSD
|5
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|2.1K
|EURUSD
|14
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +10.82 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +17.30 USD
Макс. убыток в серии: -11.77 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ForexTime-Live01
|0.00 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 36
|
EurotradeSA-Server-1
|0.00 × 26
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 20
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 32
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|0.00 × 4
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
FXView-Live
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 5
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 9
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 7
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 4
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 3
|
HFMarketsGlobal-Live3
|0.00 × 21
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 7
еще 178...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
recomiendo se creen una cta en el mismo broker si quieren descuentos de cuentas sin sawp coloquen el codigo de referido ryol
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
49%
0
0
USD
USD
150
USD
USD
1
100%
62
72%
60%
2.60
0.80
USD
USD
51%
1:500