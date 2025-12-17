СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / ROBO FOREX MANO DE MIDAS 100
Job Israel Vargas Sarabia

ROBO FOREX MANO DE MIDAS 100

Job Israel Vargas Sarabia
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2025 49%
RoboForex-Pro
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
62
Прибыльных трейдов:
45 (72.58%)
Убыточных трейдов:
17 (27.42%)
Лучший трейд:
10.82 USD
Худший трейд:
-6.08 USD
Общая прибыль:
80.41 USD (3 888 pips)
Общий убыток:
-30.91 USD (1 764 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (17.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
17.58 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.33
Торговая активность:
59.95%
Макс. загрузка депозита:
166.55%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
62
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
4.21
Длинных трейдов:
41 (66.13%)
Коротких трейдов:
21 (33.87%)
Профит фактор:
2.60
Мат. ожидание:
0.80 USD
Средняя прибыль:
1.79 USD
Средний убыток:
-1.82 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-11.77 USD)
Макс. убыток в серии:
-11.77 USD (4)
Прирост в месяц:
49.01%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
11.77 USD (8.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.12% (11.77 USD)
По эквити:
51.24% (61.26 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 47
EURUSD 15
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 45
EURUSD 5
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 2.1K
EURUSD 14
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +10.82 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +17.30 USD
Макс. убыток в серии: -11.77 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ForexTime-Live01
0.00 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 36
EurotradeSA-Server-1
0.00 × 26
ACYSecurities-Live
0.00 × 20
TickmillEU-Live
0.00 × 32
TriveFinancial-MT5Live-2
0.00 × 4
PUPrime-Live
0.00 × 1
FXView-Live
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
OANDA-Live-1
0.00 × 5
easyMarkets-Live
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 9
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 7
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 4
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 8
RoboMarkets-ECN
0.00 × 2
Exness-MT5Real27
0.00 × 1
PlexyTrade-Server01
0.00 × 2
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 3
HFMarketsGlobal-Live3
0.00 × 21
NordFX-Real
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 7
recomiendo se creen una cta en el mismo broker si quieren descuentos de cuentas sin sawp coloquen el codigo de referido ryol 
Нет отзывов
2025.12.24 11:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 12:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.22 11:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.18 12:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 11:02
Share of trading days is too low
2025.12.18 11:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.17 21:57
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 21:57
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 21:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.17 21:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 21:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
