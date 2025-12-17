SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / ROBO FOREX MANO DE MIDAS 100
Job Israel Vargas Sarabia

ROBO FOREX MANO DE MIDAS 100

Job Israel Vargas Sarabia
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 7%
RoboForex-Pro
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
7 (58.33%)
Loss Trade:
5 (41.67%)
Best Trade:
3.90 USD
Worst Trade:
-2.20 USD
Profitto lordo:
12.31 USD (568 pips)
Perdita lorda:
-5.48 USD (409 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (8.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8.49 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.33
Attività di trading:
94.63%
Massimo carico di deposito:
69.63%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
2.42
Long Trade:
9 (75.00%)
Short Trade:
3 (25.00%)
Fattore di profitto:
2.25
Profitto previsto:
0.57 USD
Profitto medio:
1.76 USD
Perdita media:
-1.10 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-2.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.82 USD (3)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2.82 USD (2.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.54% (2.66 USD)
Per equità:
13.59% (13.84 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 8
EURUSD 4
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 7
EURUSD 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 345
EURUSD -186
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.90 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +8.49 USD
Massima perdita consecutiva: -2.82 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexTime-Live01
0.00 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 36
EurotradeSA-Server-1
0.00 × 26
ACYSecurities-Live
0.00 × 20
TickmillEU-Live
0.00 × 32
TriveFinancial-MT5Live-2
0.00 × 4
PUPrime-Live
0.00 × 1
FXView-Live
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
OANDA-Live-1
0.00 × 5
easyMarkets-Live
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 9
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 7
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 4
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 8
RoboMarkets-ECN
0.00 × 2
Exness-MT5Real27
0.00 × 1
PlexyTrade-Server01
0.00 × 2
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 3
HFMarketsGlobal-Live3
0.00 × 21
NordFX-Real
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 7
178 più
recomiendo se creen una cta en el mismo broker si quieren descuentos de cuentas sin sawp coloquen el codigo de referido ryol 
Non ci sono recensioni
2025.12.18 12:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 11:02
Share of trading days is too low
2025.12.18 11:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.17 21:57
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 21:57
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 21:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.17 21:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 21:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ROBO FOREX MANO DE MIDAS 100
30USD al mese
7%
0
0
USD
108
USD
1
100%
12
58%
95%
2.24
0.57
USD
14%
1:500
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.