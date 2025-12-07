СигналыРазделы
Solomon Din

Cryon X 9000 EA MT5

0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2025 55%
InstaForex-Server
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
17
Прибыльных трейдов:
17 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
1 535.52 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
10 979.79 USD (6 894 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
17 (10 979.79 USD)
Макс. прибыль в серии:
10 979.79 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
1.08
Торговая активность:
0.05%
Макс. загрузка депозита:
0.53%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
29 минут
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
12 (70.59%)
Коротких трейдов:
5 (29.41%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
645.87 USD
Средняя прибыль:
645.87 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
10.97%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
2.42% (721.37 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLDs 17
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLDs 11K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLDs 6.9K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 535.52 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +10 979.79 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "InstaForex-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

2026.01.05 15:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.04 23:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.01 16:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.26 14:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 17:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.24 11:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.18 15:05
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.18 15:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 07:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.07 07:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.