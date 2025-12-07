- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
17
Прибыльных трейдов:
17 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
1 535.52 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
10 979.79 USD (6 894 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
17 (10 979.79 USD)
Макс. прибыль в серии:
10 979.79 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
1.08
Торговая активность:
0.05%
Макс. загрузка депозита:
0.53%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
29 минут
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
12 (70.59%)
Коротких трейдов:
5 (29.41%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
645.87 USD
Средняя прибыль:
645.87 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
10.97%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
2.42% (721.37 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLDs
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLDs
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLDs
|6.9K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 535.52 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +10 979.79 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "InstaForex-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
55%
0
0
USD
USD
31K
USD
USD
7
100%
17
100%
0%
n/a
645.87
USD
USD
2%
1:200