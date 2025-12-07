- 成長
トレード:
18
利益トレード:
18 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
1 535.52 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
11 016.99 USD (6 914 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
18 (11 016.99 USD)
最大連続利益:
11 016.99 USD (18)
シャープレシオ:
1.02
取引アクティビティ:
0.05%
最大入金額:
0.54%
最近のトレード:
6 分前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
27 分
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
13 (72.22%)
短いトレード:
5 (27.78%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
612.06 USD
平均利益:
612.06 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
11.10%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
2.42% (721.37 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLDs
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLDs
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLDs
|6.9K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"InstaForex-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
