- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
17
Negociações com lucro:
17 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
1 535.52 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
10 979.79 USD (6 894 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (10 979.79 USD)
Máximo lucro consecutivo:
10 979.79 USD (17)
Índice de Sharpe:
1.08
Atividade de negociação:
0.05%
Depósito máximo carregado:
0.53%
Último negócio:
11 horas atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
29 minutos
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
12 (70.59%)
Negociações curtas:
5 (29.41%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
645.87 USD
Lucro médio:
645.87 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
10.97%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.42% (721.37 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLDs
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLDs
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLDs
|6.9K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 535.52 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 17
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +10 979.79 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "InstaForex-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
999 USD por mês
55%
0
0
USD
USD
31K
USD
USD
7
100%
17
100%
0%
n/a
645.87
USD
USD
2%
1:200