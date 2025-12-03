- Прирост
Всего трейдов:
23
Прибыльных трейдов:
14 (60.86%)
Убыточных трейдов:
9 (39.13%)
Лучший трейд:
113.58 USD
Худший трейд:
-90.56 USD
Общая прибыль:
447.46 USD (4 646 pips)
Общий убыток:
-356.21 USD (2 717 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (97.54 USD)
Макс. прибыль в серии:
139.12 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
41.49%
Макс. загрузка депозита:
1.80%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
0.63
Длинных трейдов:
14 (60.87%)
Коротких трейдов:
9 (39.13%)
Профит фактор:
1.26
Мат. ожидание:
3.97 USD
Средняя прибыль:
31.96 USD
Средний убыток:
-39.58 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-141.49 USD)
Макс. убыток в серии:
-141.49 USD (3)
Прирост в месяц:
0.09%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
48.59 USD
Максимальная:
143.84 USD (0.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.10% (103.92 USD)
По эквити:
0.09% (86.92 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|91
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|1.9K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.33 × 3
|
Darwinex-Live
|0.67 × 27
|
TickmillUK-Live
|1.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live
|1.50 × 2
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 3
|
PrimeCodex-MT5
|3.10 × 20
|
AdmiralMarkets-Live
|4.48 × 40
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|6.00 × 1
|
Swissquote-Server
|6.50 × 6
|
FBS-Real
|7.00 × 3
|
Weltrade-Real
|10.53 × 111
SafetyFirst USDJPY - A risk managed FX trading system. Trades USDJPY. Only one open trade per currency (no active grid). Designed to Survive Multiple Levels of 2X Martingale. Additional safety features such as breakeven triggers can add additional failure levels enhancing the per sequence success rate. Net expected result: 2 to 3 failures per 98/97 successful sequences.
