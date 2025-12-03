СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / SafetyFirst USDJPY
Jarvis Mccrary

SafetyFirst USDJPY

Jarvis Mccrary
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 49 USD в месяц
прирост с 2025 0%
Darwinex-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
23
Прибыльных трейдов:
14 (60.86%)
Убыточных трейдов:
9 (39.13%)
Лучший трейд:
113.58 USD
Худший трейд:
-90.56 USD
Общая прибыль:
447.46 USD (4 646 pips)
Общий убыток:
-356.21 USD (2 717 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (97.54 USD)
Макс. прибыль в серии:
139.12 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
41.49%
Макс. загрузка депозита:
1.80%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
0.63
Длинных трейдов:
14 (60.87%)
Коротких трейдов:
9 (39.13%)
Профит фактор:
1.26
Мат. ожидание:
3.97 USD
Средняя прибыль:
31.96 USD
Средний убыток:
-39.58 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-141.49 USD)
Макс. убыток в серии:
-141.49 USD (3)
Прирост в месяц:
0.09%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
48.59 USD
Максимальная:
143.84 USD (0.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.10% (103.92 USD)
По эквити:
0.09% (86.92 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 23
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 91
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 1.9K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +113.58 USD
Худший трейд: -91 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +97.54 USD
Макс. убыток в серии: -141.49 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Ava-Real 1-MT5
0.00 × 1
FXOpen-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 2
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
0.33 × 3
Darwinex-Live
0.67 × 27
TickmillUK-Live
1.00 × 1
VantageFXInternational-Live
1.50 × 2
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 3
PrimeCodex-MT5
3.10 × 20
AdmiralMarkets-Live
4.48 × 40
KuberaCapitalMarkets-Server
5.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
6.00 × 1
Swissquote-Server
6.50 × 6
FBS-Real
7.00 × 3
Weltrade-Real
10.53 × 111
SafetyFirst USDJPY - A risk managed FX trading system. Trades USDJPY. Only one open trade per currency (no active grid). Designed to Survive Multiple Levels of 2X Martingale. Additional safety features such as breakeven triggers can add additional failure levels enhancing the per sequence success rate. Net expected result: 2 to 3 failures per 98/97 successful sequences.


Нет отзывов
2025.12.11 21:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 20:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 06:49
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 7 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 09:39
Share of trading days is too low
2025.12.05 09:39
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.05 08:39
Share of trading days is too low
2025.12.05 08:39
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.03 19:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 19:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 19:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.03 19:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 19:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
