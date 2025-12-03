리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Darwinex-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Ava-Real 1-MT5 0.00 × 1 FXOpen-MT5 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-4 0.00 × 2 GFXSecurities-GFXSECURITIES 0.00 × 1 ForexTimeFXTM-Live01 0.33 × 3 Darwinex-Live 0.67 × 27 TickmillUK-Live 1.00 × 1 VantageFXInternational-Live 1.50 × 2 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 2.00 × 1 XMGlobal-MT5 2 2.00 × 3 PrimeCodex-MT5 3.10 × 20 AdmiralMarkets-Live 4.48 × 40 KuberaCapitalMarkets-Server 5.00 × 1 GBEbrokers-LIVE 6.00 × 1 Swissquote-Server 6.50 × 6 FBS-Real 7.00 × 3 Weltrade-Real 10.56 × 115 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오