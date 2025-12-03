- 成長
トレード:
23
利益トレード:
14 (60.86%)
損失トレード:
9 (39.13%)
ベストトレード:
113.58 USD
最悪のトレード:
-90.56 USD
総利益:
447.46 USD (4 646 pips)
総損失:
-356.21 USD (2 717 pips)
最大連続の勝ち:
3 (97.54 USD)
最大連続利益:
139.12 USD (2)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
41.49%
最大入金額:
1.80%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
0.63
長いトレード:
14 (60.87%)
短いトレード:
9 (39.13%)
プロフィットファクター:
1.26
期待されたペイオフ:
3.97 USD
平均利益:
31.96 USD
平均損失:
-39.58 USD
最大連続の負け:
3 (-141.49 USD)
最大連続損失:
-141.49 USD (3)
月間成長:
0.09%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
48.59 USD
最大の:
143.84 USD (0.14%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.10% (103.92 USD)
エクイティによる:
0.09% (86.92 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|91
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|1.9K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.33 × 3
|
Darwinex-Live
|0.67 × 27
|
TickmillUK-Live
|1.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live
|1.50 × 2
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 3
|
PrimeCodex-MT5
|3.10 × 20
|
AdmiralMarkets-Live
|4.48 × 40
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|6.00 × 1
|
Swissquote-Server
|6.50 × 6
|
FBS-Real
|7.00 × 3
|
Weltrade-Real
|10.53 × 111
SafetyFirst USDJPY - A risk managed FX trading system. Trades USDJPY. Only one open trade per currency (no active grid). Designed to Survive Multiple Levels of 2X Martingale. Additional safety features such as breakeven triggers can add additional failure levels enhancing the per sequence success rate. Net expected result: 2 to 3 failures per 98/97 successful sequences.
レビューなし
