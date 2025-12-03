- Прирост
Всего трейдов:
32
Прибыльных трейдов:
26 (81.25%)
Убыточных трейдов:
6 (18.75%)
Лучший трейд:
89.55 USD
Худший трейд:
-39.99 USD
Общая прибыль:
412.21 USD (15 532 pips)
Общий убыток:
-227.25 USD (7 571 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (109.45 USD)
Макс. прибыль в серии:
133.35 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
6.53%
Макс. загрузка депозита:
21.35%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
59 минут
Фактор восстановления:
1.74
Длинных трейдов:
15 (46.88%)
Коротких трейдов:
17 (53.13%)
Профит фактор:
1.81
Мат. ожидание:
5.78 USD
Средняя прибыль:
15.85 USD
Средний убыток:
-37.88 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-73.08 USD)
Макс. убыток в серии:
-73.08 USD (2)
Прирост в месяц:
91.59%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
106.05 USD (34.27%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.23% (106.05 USD)
По эквити:
16.70% (46.77 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|185
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ThinkMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 7
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.15 × 13
|
RoboForex-ECN
|0.20 × 35
|
Exness-MT5Real11
|0.35 × 51
|
Eightcap-Live
|0.40 × 40
|
FBS-Real
|0.67 × 21
|
Exness-MT5Real7
|0.69 × 16
|
STARTRADERINTL-Live
|1.00 × 1
|
Coinexx-Live
|1.33 × 15
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.75 × 16
|
Exness-MT5Real3
|3.00 × 1
|
Weltrade-Real
|3.76 × 50
|
MonetaMarkets-Live
|4.00 × 1
|
Murrentrade-Online
|7.53 × 15
100% алгоритмична търговия.
Постоянни резултати.
Търговия изключително със злато (XAU/USD).
Този експертен съветник работи напълно автоматично, без ръчна намеса. Проектиран специално за злато, той има за цел да осигури постоянна производителност, като следва стриктно алгоритмични правила.
