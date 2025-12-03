СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / GoldConsistentEA
Dilyan Denkov

GoldConsistentEA

Dilyan Denkov
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 92%
ThinkMarkets-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
32
Прибыльных трейдов:
26 (81.25%)
Убыточных трейдов:
6 (18.75%)
Лучший трейд:
89.55 USD
Худший трейд:
-39.99 USD
Общая прибыль:
412.21 USD (15 532 pips)
Общий убыток:
-227.25 USD (7 571 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (109.45 USD)
Макс. прибыль в серии:
133.35 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
6.53%
Макс. загрузка депозита:
21.35%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
59 минут
Фактор восстановления:
1.74
Длинных трейдов:
15 (46.88%)
Коротких трейдов:
17 (53.13%)
Профит фактор:
1.81
Мат. ожидание:
5.78 USD
Средняя прибыль:
15.85 USD
Средний убыток:
-37.88 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-73.08 USD)
Макс. убыток в серии:
-73.08 USD (2)
Прирост в месяц:
91.59%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
106.05 USD (34.27%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.23% (106.05 USD)
По эквити:
16.70% (46.77 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 32
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 185
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +89.55 USD
Худший трейд: -40 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +109.45 USD
Макс. убыток в серии: -73.08 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ThinkMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 7
RoboForex-Pro
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.15 × 13
RoboForex-ECN
0.20 × 35
Exness-MT5Real11
0.35 × 51
Eightcap-Live
0.40 × 40
FBS-Real
0.67 × 21
Exness-MT5Real7
0.69 × 16
STARTRADERINTL-Live
1.00 × 1
Coinexx-Live
1.33 × 15
ICMarketsEU-MT5-5
1.75 × 16
Exness-MT5Real3
3.00 × 1
Weltrade-Real
3.76 × 50
MonetaMarkets-Live
4.00 × 1
Murrentrade-Online
7.53 × 15
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

100% алгоритмична търговия.

Постоянни резултати.

Търговия изключително със злато (XAU/USD).


Този експертен съветник работи напълно автоматично, без ръчна намеса. Проектиран специално за злато, той има за цел да осигури постоянна производителност, като следва стриктно алгоритмични правила.


Нет отзывов
2025.12.28 01:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 15:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 15:02
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 15:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 14:02
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 14:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 17:32
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.19 17:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 17:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 13:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 10:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 09:58
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.04 09:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 10:07
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.12.03 10:07
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.03 10:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 10:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 10:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GoldConsistentEA
30 USD в месяц
92%
0
0
USD
386
USD
5
100%
32
81%
7%
1.81
5.78
USD
34%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.