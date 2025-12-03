SinaisSeções
Dilyan Denkov

GoldConsistentEA

Dilyan Denkov
Confiabilidade
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 92%
ThinkMarkets-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
32
Negociações com lucro:
26 (81.25%)
Negociações com perda:
6 (18.75%)
Melhor negociação:
89.55 USD
Pior negociação:
-39.99 USD
Lucro bruto:
412.21 USD (15 532 pips)
Perda bruta:
-227.25 USD (7 571 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (109.45 USD)
Máximo lucro consecutivo:
133.35 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.23
Atividade de negociação:
6.53%
Depósito máximo carregado:
21.35%
Último negócio:
12 horas atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
59 minutos
Fator de recuperação:
1.74
Negociações longas:
15 (46.88%)
Negociações curtas:
17 (53.13%)
Fator de lucro:
1.81
Valor esperado:
5.78 USD
Lucro médio:
15.85 USD
Perda média:
-37.88 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-73.08 USD)
Máxima perda consecutiva:
-73.08 USD (2)
Crescimento mensal:
91.59%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
106.05 USD (34.27%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
34.23% (106.05 USD)
Pelo Capital Líquido:
16.70% (46.77 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 32
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 185
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +89.55 USD
Pior negociação: -40 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +109.45 USD
Máxima perda consecutiva: -73.08 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ThinkMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 7
RoboForex-Pro
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.15 × 13
RoboForex-ECN
0.20 × 35
Exness-MT5Real11
0.35 × 51
Eightcap-Live
0.40 × 40
FBS-Real
0.67 × 21
Exness-MT5Real7
0.69 × 16
STARTRADERINTL-Live
1.00 × 1
Coinexx-Live
1.33 × 15
ICMarketsEU-MT5-5
1.75 × 16
Exness-MT5Real3
3.00 × 1
Weltrade-Real
3.76 × 50
MonetaMarkets-Live
4.00 × 1
Murrentrade-Online
7.53 × 15
100% алгоритмична търговия.

Постоянни резултати.

Търговия изключително със злато (XAU/USD).


Този експертен съветник работи напълно автоматично, без ръчна намеса. Проектиран специално за злато, той има за цел да осигури постоянна производителност, като следва стриктно алгоритмични правила.


2025.12.28 01:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 15:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 15:02
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 15:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 14:02
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 14:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 17:32
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.19 17:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 17:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 13:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 10:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 09:58
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.04 09:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 10:07
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.12.03 10:07
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.03 10:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 10:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 10:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
