Всего трейдов:
27
Прибыльных трейдов:
11 (40.74%)
Убыточных трейдов:
16 (59.26%)
Лучший трейд:
60.38 USD
Худший трейд:
-20.69 USD
Общая прибыль:
134.39 USD (13 414 pips)
Общий убыток:
-233.86 USD (23 205 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (24.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
87.39 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.15
Торговая активность:
40.91%
Макс. загрузка депозита:
7.73%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
-0.52
Длинных трейдов:
16 (59.26%)
Коротких трейдов:
11 (40.74%)
Профит фактор:
0.57
Мат. ожидание:
-3.68 USD
Средняя прибыль:
12.22 USD
Средний убыток:
-14.62 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-100.33 USD)
Макс. убыток в серии:
-100.33 USD (7)
Прирост в месяц:
-13.26%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
191.88 USD
Максимальная:
191.88 USD (25.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.58% (191.88 USD)
По эквити:
3.15% (18.80 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD
|26
|EURUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD
|-99
|EURUSD
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD
|-9.8K
|EURUSD
|0
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FxPro-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 1
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 52
|
PrimeXBroker-Live
|0.00 × 6
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 10
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 139
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 59
|
XMGlobal-MT5 4
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 14
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 8
|
AlfaForexRU-Real
|0.00 × 10
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 30
|
FXFlatMT5-LiveServer
|0.04 × 55
|
XMGlobal-MT5 2
|0.13 × 75
The signal starts working from the product of the same name "Tensline", version 1.28. Trading is currently only in gold.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-13%
0
0
USD
USD
651
USD
USD
4
96%
27
40%
41%
0.57
-3.68
USD
USD
26%
1:100