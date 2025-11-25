信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Tensline
Vladimir Karputov

Tensline

Vladimir Karputov
0条评论
5
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 8%
FxPro-MT5
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
28
盈利交易:
12 (42.85%)
亏损交易:
16 (57.14%)
最好交易:
157.86 USD
最差交易:
-20.69 USD
毛利:
292.25 USD (29 712 pips)
毛利亏损:
-233.86 USD (23 205 pips)
最大连续赢利:
5 (182.61 USD)
最大连续盈利:
182.61 USD (5)
夏普比率:
0.07
交易活动:
43.53%
最大入金加载:
13.66%
最近交易:
54 几分钟前
每周交易:
7
平均持有时间:
10 小时
采收率:
0.30
长期交易:
17 (60.71%)
短期交易:
11 (39.29%)
利润因子:
1.25
预期回报:
2.09 USD
平均利润:
24.35 USD
平均损失:
-14.62 USD
最大连续失误:
7 (-100.33 USD)
最大连续亏损:
-100.33 USD (7)
每月增长:
7.79%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
191.88 USD
最大值:
191.88 USD (25.58%)
相对跌幅:
结余:
25.58% (191.88 USD)
净值:
3.15% (18.80 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GOLD 27
EURUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GOLD 58
EURUSD 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GOLD 6.5K
EURUSD 0
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +157.86 USD
最差交易: -21 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +182.61 USD
最大连续亏损: -100.33 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FxPro-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ForexTime-MT5
0.00 × 1
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 52
PrimeXBroker-Live
0.00 × 6
OctaFX-Real
0.00 × 1
Axiory-Live
0.00 × 14
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 14
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 9
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 10
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 139
RoboForex-ECN
0.00 × 59
XMGlobal-MT5 4
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 14
ForexClub-MT5 Real Server
0.00 × 8
AlfaForexRU-Real
0.00 × 10
ICMarkets-MT5
0.00 × 30
FXFlatMT5-LiveServer
0.04 × 55
XMGlobal-MT5 2
0.13 × 75
11 更多...
The signal starts working from the product of the same name "Tensline", version 1.28. Trading is currently only in gold.
没有评论
2025.12.26 06:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 18:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 18:31
Share of trading days is too low
2025.11.25 18:31
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.25 09:01
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 09:01
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 09:01
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.25 09:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.25 09:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
