- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
28
盈利交易:
12 (42.85%)
亏损交易:
16 (57.14%)
最好交易:
157.86 USD
最差交易:
-20.69 USD
毛利:
292.25 USD (29 712 pips)
毛利亏损:
-233.86 USD (23 205 pips)
最大连续赢利:
5 (182.61 USD)
最大连续盈利:
182.61 USD (5)
夏普比率:
0.07
交易活动:
43.53%
最大入金加载:
13.66%
最近交易:
54 几分钟前
每周交易:
7
平均持有时间:
10 小时
采收率:
0.30
长期交易:
17 (60.71%)
短期交易:
11 (39.29%)
利润因子:
1.25
预期回报:
2.09 USD
平均利润:
24.35 USD
平均损失:
-14.62 USD
最大连续失误:
7 (-100.33 USD)
最大连续亏损:
-100.33 USD (7)
每月增长:
7.79%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
191.88 USD
最大值:
191.88 USD (25.58%)
相对跌幅:
结余:
25.58% (191.88 USD)
净值:
3.15% (18.80 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD
|27
|EURUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD
|58
|EURUSD
|0
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD
|6.5K
|EURUSD
|0
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +157.86 USD
最差交易: -21 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +182.61 USD
最大连续亏损: -100.33 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FxPro-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 1
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 52
|
PrimeXBroker-Live
|0.00 × 6
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 10
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 139
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 59
|
XMGlobal-MT5 4
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 14
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 8
|
AlfaForexRU-Real
|0.00 × 10
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 30
|
FXFlatMT5-LiveServer
|0.04 × 55
|
XMGlobal-MT5 2
|0.13 × 75
The signal starts working from the product of the same name "Tensline", version 1.28. Trading is currently only in gold.
