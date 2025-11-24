- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 620
Прибыльных трейдов:
1 092 (67.40%)
Убыточных трейдов:
528 (32.59%)
Лучший трейд:
209.28 USD
Худший трейд:
-668.16 USD
Общая прибыль:
11 729.17 USD (4 903 355 pips)
Общий убыток:
-10 223.59 USD (4 076 942 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (100.62 USD)
Макс. прибыль в серии:
618.33 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
54.33%
Макс. загрузка депозита:
63.78%
Последний трейд:
24 часа
Трейдов в неделю:
169
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.92
Длинных трейдов:
763 (47.10%)
Коротких трейдов:
857 (52.90%)
Профит фактор:
1.15
Мат. ожидание:
0.93 USD
Средняя прибыль:
10.74 USD
Средний убыток:
-19.36 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-1 078.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 078.41 USD (11)
Прирост в месяц:
12.87%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
238.83 USD
Максимальная:
1 634.22 USD (21.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.88% (1 634.22 USD)
По эквити:
14.33% (833.55 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1620
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|827K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +209.28 USD
Худший трейд: -668 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +100.62 USD
Макс. убыток в серии: -1 078.41 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EGlobalTrade-Classic3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
EGlobalTrade-Classic3
|13.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|19.29 × 7
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
29%
0
0
USD
USD
6.6K
USD
USD
6
99%
1 620
67%
54%
1.14
0.93
USD
USD
22%
1:500