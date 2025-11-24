СигналыРазделы
Manh Thang Ngo

Trader Gold38

Manh Thang Ngo
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 29%
EGlobalTrade-Classic3
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 620
Прибыльных трейдов:
1 092 (67.40%)
Убыточных трейдов:
528 (32.59%)
Лучший трейд:
209.28 USD
Худший трейд:
-668.16 USD
Общая прибыль:
11 729.17 USD (4 903 355 pips)
Общий убыток:
-10 223.59 USD (4 076 942 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (100.62 USD)
Макс. прибыль в серии:
618.33 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
54.33%
Макс. загрузка депозита:
63.78%
Последний трейд:
24 часа
Трейдов в неделю:
169
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.92
Длинных трейдов:
763 (47.10%)
Коротких трейдов:
857 (52.90%)
Профит фактор:
1.15
Мат. ожидание:
0.93 USD
Средняя прибыль:
10.74 USD
Средний убыток:
-19.36 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-1 078.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 078.41 USD (11)
Прирост в месяц:
12.87%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
238.83 USD
Максимальная:
1 634.22 USD (21.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.88% (1 634.22 USD)
По эквити:
14.33% (833.55 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1620
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 827K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +209.28 USD
Худший трейд: -668 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +100.62 USD
Макс. убыток в серии: -1 078.41 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EGlobalTrade-Classic3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

EGlobalTrade-Classic3
13.33 × 3
ICMarketsSC-Live05
19.29 × 7
Нет отзывов
2025.11.24 16:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 16:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Trader Gold38
30 USD в месяц
29%
0
0
USD
6.6K
USD
6
99%
1 620
67%
54%
1.14
0.93
USD
22%
1:500
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.