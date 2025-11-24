- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
257
Profit Trade:
188 (73.15%)
Loss Trade:
69 (26.85%)
Best Trade:
47.56 USD
Worst Trade:
-46.13 USD
Profitto lordo:
1 486.38 USD (976 272 pips)
Perdita lorda:
-667.67 USD (613 748 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (47.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
67.23 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.91%
Ultimo trade:
4 minuti fa
Trade a settimana:
267
Tempo di attesa medio:
51 minuti
Fattore di recupero:
10.18
Long Trade:
128 (49.81%)
Short Trade:
129 (50.19%)
Fattore di profitto:
2.23
Profitto previsto:
3.19 USD
Profitto medio:
7.91 USD
Perdita media:
-9.68 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-80.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-80.42 USD (2)
Crescita mensile:
16.37%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
80.42 USD (1.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
14.33% (833.55 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|257
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|819
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|363K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +47.56 USD
Worst Trade: -46 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +47.38 USD
Massima perdita consecutiva: -80.42 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EGlobalTrade-Classic3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
EGlobalTrade-Classic3
|13.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|19.29 × 7
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
5.8K
USD
USD
1
100%
257
73%
100%
2.22
3.19
USD
USD
14%
1:500