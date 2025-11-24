- Прирост
Всего трейдов:
58
Прибыльных трейдов:
49 (84.48%)
Убыточных трейдов:
9 (15.52%)
Лучший трейд:
2.09 USD
Худший трейд:
-3.04 USD
Общая прибыль:
37.23 USD (5 497 pips)
Общий убыток:
-9.93 USD (1 378 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (10.34 USD)
Макс. прибыль в серии:
10.34 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.55
Торговая активность:
75.15%
Макс. загрузка депозита:
2.56%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
24 часа
Фактор восстановления:
8.08
Длинных трейдов:
37 (63.79%)
Коротких трейдов:
21 (36.21%)
Профит фактор:
3.75
Мат. ожидание:
0.47 USD
Средняя прибыль:
0.76 USD
Средний убыток:
-1.10 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-3.38 USD)
Макс. убыток в серии:
-3.38 USD (2)
Прирост в месяц:
19.06%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
3.38 USD (3.25%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.27% (3.38 USD)
По эквити:
11.86% (13.23 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|21
|NZDCAD
|19
|AUDNZD
|17
|EURUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|10
|NZDCAD
|9
|AUDNZD
|8
|EURUSD
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|1.4K
|NZDCAD
|1.3K
|AUDNZD
|1.4K
|EURUSD
|-2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Лучший трейд: +2.09 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +10.34 USD
Макс. убыток в серии: -3.38 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DerivBVI-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Unlock the potential of your Mt5 account copying signal. With a minimum deposit of 100 and an observed maximum drawdown of 10%,you can explore the opportunity to earn passively.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
28%
0
0
USD
USD
119
USD
USD
6
98%
58
84%
75%
3.74
0.47
USD
USD
12%
1:500