E Muthu Pandian

VIX TRADER

E Muthu Pandian
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 28%
DerivBVI-Server
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
58
Прибыльных трейдов:
49 (84.48%)
Убыточных трейдов:
9 (15.52%)
Лучший трейд:
2.09 USD
Худший трейд:
-3.04 USD
Общая прибыль:
37.23 USD (5 497 pips)
Общий убыток:
-9.93 USD (1 378 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (10.34 USD)
Макс. прибыль в серии:
10.34 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.55
Торговая активность:
75.15%
Макс. загрузка депозита:
2.56%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
24 часа
Фактор восстановления:
8.08
Длинных трейдов:
37 (63.79%)
Коротких трейдов:
21 (36.21%)
Профит фактор:
3.75
Мат. ожидание:
0.47 USD
Средняя прибыль:
0.76 USD
Средний убыток:
-1.10 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-3.38 USD)
Макс. убыток в серии:
-3.38 USD (2)
Прирост в месяц:
19.06%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
3.38 USD (3.25%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.27% (3.38 USD)
По эквити:
11.86% (13.23 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 21
NZDCAD 19
AUDNZD 17
EURUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 10
NZDCAD 9
AUDNZD 8
EURUSD 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 1.4K
NZDCAD 1.3K
AUDNZD 1.4K
EURUSD -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2.09 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +10.34 USD
Макс. убыток в серии: -3.38 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DerivBVI-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Unlock the potential of your Mt5 account copying signal. With a minimum deposit of 100 and an observed maximum drawdown of 10%,you can explore the opportunity to earn passively.
Нет отзывов
2025.12.05 13:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.24 05:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 05:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
VIX TRADER
30 USD в месяц
28%
0
0
USD
119
USD
6
98%
58
84%
75%
3.74
0.47
USD
12%
1:500
Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

