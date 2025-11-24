- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
17
Profit Trade:
15 (88.23%)
Loss Trade:
2 (11.76%)
Best Trade:
2.09 USD
Worst Trade:
-3.04 USD
Profitto lordo:
11.67 USD (1 665 pips)
Perdita lorda:
-3.38 USD (474 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (7.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7.55 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.48
Attività di trading:
85.43%
Massimo carico di deposito:
0.62%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
2.45
Long Trade:
14 (82.35%)
Short Trade:
3 (17.65%)
Fattore di profitto:
3.45
Profitto previsto:
0.49 USD
Profitto medio:
0.78 USD
Perdita media:
-1.69 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-3.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.38 USD (2)
Crescita mensile:
8.36%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3.38 USD (3.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.27% (3.38 USD)
Per equità:
0.53% (0.56 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|10
|NZDCAD
|5
|AUDNZD
|2
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|6
|NZDCAD
|1
|AUDNZD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|853
|NZDCAD
|172
|AUDNZD
|166
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.09 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +7.55 USD
Massima perdita consecutiva: -3.38 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DerivBVI-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Unlock the potential of your Mt5 account copying signal. With a minimum deposit of 100 and an observed maximum drawdown of 10%,you can explore the opportunity to earn passively.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
8%
0
0
USD
USD
106
USD
USD
1
100%
17
88%
85%
3.45
0.49
USD
USD
3%
1:500