Ki Kwong Choi

Yhqtv tmgm202

Ki Kwong Choi
0 отзывов
Надежность
10 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 85%
TradeMaxGlobal-Live3
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
98
Прибыльных трейдов:
26 (26.53%)
Убыточных трейдов:
72 (73.47%)
Лучший трейд:
15.48 USD
Худший трейд:
-5.74 USD
Общая прибыль:
333.20 USD (34 735 pips)
Общий убыток:
-160.12 USD (17 299 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (43.47 USD)
Макс. прибыль в серии:
43.47 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
43.37%
Макс. загрузка депозита:
7.56%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
6.50
Длинных трейдов:
57 (58.16%)
Коротких трейдов:
41 (41.84%)
Профит фактор:
2.08
Мат. ожидание:
1.77 USD
Средняя прибыль:
12.82 USD
Средний убыток:
-2.22 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-26.61 USD)
Макс. убыток в серии:
-26.61 USD (11)
Прирост в месяц:
36.42%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
11.38 USD
Максимальная:
26.61 USD (12.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.22% (26.61 USD)
По эквити:
1.29% (3.54 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 55
USDJPY 27
GBPUSD 16
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 185
USDJPY -10
GBPUSD -2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 19K
USDJPY -1.4K
GBPUSD -19
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +15.48 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +43.47 USD
Макс. убыток в серии: -26.61 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
Exness-Real17
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
2.50 × 2
I have more than 10 years in the development of automated trading systems in the financial markets.

If this is the first time you are subscribing to one of my signals, be sure to write to me in private messages about this. This is necessary in order to make sure that the characteristics of your account: deposit, leverage, copy settings, VPS server, allow you to copy the signal most accurately.

我在金融市场开发自动交易系统方面有10多年的时间。

如果这是您第一次订阅我的信号之一，请务必在私信中写信给我。这是必要的，以确保您的帐户特性：存款、杠杆、复制设置、VPS服务器，允许您最准确地复制信号。



Нет отзывов
2025.12.03 13:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 23:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 02:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 02:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.10 01:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.02 02:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.02 02:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Yhqtv tmgm202
30 USD в месяц
85%
0
0
USD
376
USD
10
100%
98
26%
43%
2.08
1.77
USD
12%
1:500
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.