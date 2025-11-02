시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Yhqtv tmgm202
Ki Kwong Choi

Yhqtv tmgm202

Ki Kwong Choi
0 리뷰
안정성
12
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 100%
TradeMaxGlobal-Live3
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
113
이익 거래:
30 (26.54%)
손실 거래:
83 (73.45%)
최고의 거래:
18.57 USD
최악의 거래:
-5.74 USD
총 수익:
395.35 USD (40 968 pips)
총 손실:
-192.97 USD (20 540 pips)
연속 최대 이익:
3 (43.47 USD)
연속 최대 이익:
43.47 USD (3)
샤프 비율:
0.25
거래 활동:
53.96%
최대 입금량:
7.56%
최근 거래:
16 시간 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
14 시간
회복 요인:
7.61
롱(주식매수):
67 (59.29%)
숏(주식차입매도):
46 (40.71%)
수익 요인:
2.05
기대수익:
1.79 USD
평균 이익:
13.18 USD
평균 손실:
-2.32 USD
연속 최대 손실:
11 (-26.61 USD)
연속 최대 손실:
-26.61 USD (11)
월별 성장률:
32.64%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
11.38 USD
최대한의:
26.61 USD (12.22%)
상대적 삭감:
잔고별:
12.22% (26.61 USD)
자본금별:
1.91% (7.93 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 63
USDJPY 28
GBPUSD 22
20 40 60
20 40 60
20 40 60
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 235
USDJPY -12
GBPUSD -21
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 24K
USDJPY -1.6K
GBPUSD -1.8K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +18.57 USD
최악의 거래: -6 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +43.47 USD
연속 최대 손실: -26.61 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "TradeMaxGlobal-Live3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
Exness-Real17
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
2.50 × 2
I have more than 10 years in the development of automated trading systems in the financial markets.

If this is the first time you are subscribing to one of my signals, be sure to write to me in private messages about this. This is necessary in order to make sure that the characteristics of your account: deposit, leverage, copy settings, VPS server, allow you to copy the signal most accurately.

我在金融市场开发自动交易系统方面有10多年的时间。

如果这是您第一次订阅我的信号之一，请务必在私信中写信给我。这是必要的，以确保您的帐户特性：存款、杠杆、复制设置、VPS服务器，允许您最准确地复制信号。



리뷰 없음
2025.12.30 16:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.03 13:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 23:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 02:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 02:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.10 01:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.02 02:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.02 02:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
