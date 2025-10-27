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Сигналы / MetaTrader 4 / INTERCEPT TopTenTraders WMC
Leo Ance Sundara Ganda

INTERCEPT TopTenTraders WMC

Leo Ance Sundara Ganda
Leo Ance Sundara Ganda

Leo Ance Sundara Ganda

Hello, I'm Leo.
Since 2010, I start trading and so many lesson from forex market. If you ever trade on Marketiva, we are on same experience level. 😊
I have team development EA and forex group administrator. If you want to join Indonesia trader competition, you are on right place.
0 отзывов
41 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 -68%
Weltrade-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
193
Прибыльных трейдов:
111 (57.51%)
Убыточных трейдов:
82 (42.49%)
Лучший трейд:
1.85 USD
Худший трейд:
-8.78 USD
Общая прибыль:
48.88 USD (48 465 pips)
Общий убыток:
-184.45 USD (184 638 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (2.92 USD)
Макс. прибыль в серии:
3.65 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.36
Торговая активность:
1.05%
Макс. загрузка депозита:
13.42%
Последний трейд:
23 часа
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
1 минуту
Фактор восстановления:
-1.00
Длинных трейдов:
93 (48.19%)
Коротких трейдов:
100 (51.81%)
Профит фактор:
0.27
Мат. ожидание:
-0.70 USD
Средняя прибыль:
0.44 USD
Средний убыток:
-2.25 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-14.92 USD)
Макс. убыток в серии:
-14.92 USD (7)
Прирост в месяц:
-18.63%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
135.57 USD
Максимальная:
136.17 USD (67.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
67.88% (136.17 USD)
По эквити:
7.84% (6.10 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 193
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -136
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -136K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1.85 USD
Худший трейд: -9 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +2.92 USD
Макс. убыток в серии: -14.92 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
Exness-Real25
0.00 × 2
Just2Trade-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 172
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
EightcapLtd-Real2
0.00 × 3
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
еще 376...
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Thank you for visiting our signal

We are from FXGP and Top Ten Traders team, which rates all traders in our community. Consistent and good risk management is a top priority.

We have a signal code depend on strategy.
A signal that has a label Top Ten Traders are single entry strategy, no marti, no layer each pair.
And signal has a label Forex Grand Prix are multi layer, that's mean it's use layer strategy.

If you interested, you can join portofolio from mql5 our signal, please check all of our signal and choose according to your needs.

Regards
3T & FXGP Team








Нет отзывов
2026.06.11 06:33
A large drawdown may occur on the account again
2026.03.26 04:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.24 08:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.13 06:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.03.09 08:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.09 07:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.02.20 14:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.02.02 07:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.01.05 09:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.28 05:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.13 09:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 08:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 07:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.31 07:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.31 06:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.27 06:29
Share of trading days is too low
2025.10.27 06:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.27 06:29
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.27 02:09
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 02:09
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
INTERCEPT TopTenTraders WMC
50 USD в месяц
-68%
0
0
USD
64
USD
41
100%
193
57%
1%
0.26
-0.70
USD
68%
1:500
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Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.