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信号 / MetaTrader 4 / INTERCEPT TopTenTraders WMC
Leo Ance Sundara Ganda

INTERCEPT TopTenTraders WMC

Leo Ance Sundara Ganda
Leo Ance Sundara Ganda

Leo Ance Sundara Ganda

Hello, I'm Leo.
Since 2010, I start trading and so many lesson from forex market. If you ever trade on Marketiva, we are on same experience level. 😊
I have team development EA and forex group administrator. If you want to join Indonesia trader competition, you are on right place.
0条评论
42
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2025 -69%
Weltrade-Live
1:500
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
195
盈利交易:
111 (56.92%)
亏损交易:
84 (43.08%)
最好交易:
1.85 USD
最差交易:
-8.78 USD
毛利:
48.88 USD (48 465 pips)
毛利亏损:
-186.35 USD (186 545 pips)
最大连续赢利:
8 (2.92 USD)
最大连续盈利:
3.65 USD (6)
夏普比率:
-0.37
交易活动:
1.05%
最大入金加载:
14.30%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
1 一分钟
采收率:
-1.00
长期交易:
95 (48.72%)
短期交易:
100 (51.28%)
利润因子:
0.26
预期回报:
-0.70 USD
平均利润:
0.44 USD
平均损失:
-2.22 USD
最大连续失误:
7 (-14.92 USD)
最大连续亏损:
-14.92 USD (7)
每月增长:
-21.03%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
137.47 USD
最大值:
138.07 USD (68.83%)
相对跌幅:
结余:
68.83% (138.07 USD)
净值:
7.84% (6.10 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 195
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -137
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -138K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1.85 USD
最差交易: -9 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +2.92 USD
最大连续亏损: -14.92 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Weltrade-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
Exness-Real25
0.00 × 2
Just2Trade-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 172
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
EightcapLtd-Real2
0.00 × 3
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
376 更多...
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Thank you for visiting our signal

We are from FXGP and Top Ten Traders team, which rates all traders in our community. Consistent and good risk management is a top priority.

We have a signal code depend on strategy.
A signal that has a label Top Ten Traders are single entry strategy, no marti, no layer each pair.
And signal has a label Forex Grand Prix are multi layer, that's mean it's use layer strategy.

If you interested, you can join portofolio from mql5 our signal, please check all of our signal and choose according to your needs.

Regards
3T & FXGP Team








没有评论
2026.06.11 06:33
A large drawdown may occur on the account again
2026.03.26 04:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.24 08:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.13 06:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.03.09 08:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.09 07:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.02.20 14:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.02.02 07:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.01.05 09:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.28 05:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.13 09:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 08:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 07:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.31 07:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.31 06:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.27 06:29
Share of trading days is too low
2025.10.27 06:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.27 06:29
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.27 02:09
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 02:09
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
INTERCEPT TopTenTraders WMC
每月50 USD
-69%
0
0
USD
63
USD
42
100%
195
56%
1%
0.26
-0.70
USD
69%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载