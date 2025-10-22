СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Agung Wirantara 1K
I Gusti Agung Wirantara Weda

Agung Wirantara 1K

I Gusti Agung Wirantara Weda
0 отзывов
Надежность
10 недель
1 / 2.9K USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 260%
FusionMarkets-Live
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
301
Прибыльных трейдов:
137 (45.51%)
Убыточных трейдов:
164 (54.49%)
Лучший трейд:
215.35 USD
Худший трейд:
-53.41 USD
Общая прибыль:
5 165.40 USD (1 905 248 pips)
Общий убыток:
-3 475.05 USD (1 379 212 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (362.63 USD)
Макс. прибыль в серии:
458.94 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
33.03%
Макс. загрузка депозита:
58.55%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
3.56
Длинных трейдов:
205 (68.11%)
Коротких трейдов:
96 (31.89%)
Профит фактор:
1.49
Мат. ожидание:
5.62 USD
Средняя прибыль:
37.70 USD
Средний убыток:
-21.19 USD
Макс. серия проигрышей:
23 (-413.95 USD)
Макс. убыток в серии:
-413.95 USD (23)
Прирост в месяц:
49.53%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
274.45 USD
Максимальная:
474.22 USD (25.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.38% (415.00 USD)
По эквити:
11.76% (107.42 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 279
BTCUSD 22
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.5K
BTCUSD 157
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 71K
BTCUSD 455K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +215.35 USD
Худший трейд: -53 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 23
Макс. прибыль в серии: +362.63 USD
Макс. убыток в серии: -413.95 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.25 × 8
FusionMarkets-Live
2.90 × 6377
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
3.83 × 12
OxSecurities-Live
5.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
RoboForex-ECN
5.24 × 46
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
ICMarketsSC-MT5
5.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
Exness-MT5Real26
6.94 × 143
ICMarketsSC-MT5-4
7.57 × 1482
Exness-MT5Real23
7.69 × 29
BlueberryMarkets-Live
8.17 × 6
ECMarkets-MT5-Live01
8.50 × 88
Exness-MT5Real31
8.79 × 217
VantageInternational-Live 10
9.00 × 1
Exness-MT5Real12
9.08 × 112
ICMarketsSC-MT5-2
9.17 × 934
еще 47...
The goal is to generate consistent gain 30% per years and sustainable profits over time

This account is 100% manually traded managed by owner.


Risk Management

The strategy is protecting your capital during market volatility.
Each trade is based on risk reward ratio min 1:2 until 1:4 with risk per trade 1-2% on high-probability setup.

Minimum Copying Balance:

A minimum of $1000 is recommended to copy trades to this account


Нет отзывов
2025.12.24 15:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 05:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 01:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 02:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.14 17:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 09:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 11:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 08:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.22 23:00
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.20 03:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.09 22:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.09 18:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.07 08:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 20:17
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.30 20:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 14:57
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.30 14:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 13:57
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.30 13:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 10:47
High average monthly growth may indicate high trading risks
