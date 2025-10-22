- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
301
Прибыльных трейдов:
137 (45.51%)
Убыточных трейдов:
164 (54.49%)
Лучший трейд:
215.35 USD
Худший трейд:
-53.41 USD
Общая прибыль:
5 165.40 USD (1 905 248 pips)
Общий убыток:
-3 475.05 USD (1 379 212 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (362.63 USD)
Макс. прибыль в серии:
458.94 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
33.03%
Макс. загрузка депозита:
58.55%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
3.56
Длинных трейдов:
205 (68.11%)
Коротких трейдов:
96 (31.89%)
Профит фактор:
1.49
Мат. ожидание:
5.62 USD
Средняя прибыль:
37.70 USD
Средний убыток:
-21.19 USD
Макс. серия проигрышей:
23 (-413.95 USD)
Макс. убыток в серии:
-413.95 USD (23)
Прирост в месяц:
49.53%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
274.45 USD
Максимальная:
474.22 USD (25.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.38% (415.00 USD)
По эквити:
11.76% (107.42 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|279
|BTCUSD
|22
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.5K
|BTCUSD
|157
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|71K
|BTCUSD
|455K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +215.35 USD
Худший трейд: -53 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 23
Макс. прибыль в серии: +362.63 USD
Макс. убыток в серии: -413.95 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.25 × 8
|
FusionMarkets-Live
|2.90 × 6377
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ICMarketsSC-MT5
|5.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.57 × 1482
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
BlueberryMarkets-Live
|8.17 × 6
|
ECMarkets-MT5-Live01
|8.50 × 88
|
Exness-MT5Real31
|8.79 × 217
|
VantageInternational-Live 10
|9.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|9.08 × 112
|
ICMarketsSC-MT5-2
|9.17 × 934
еще 47...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
The goal is to generate consistent gain 30% per years and sustainable profits over time
This account is 100% manually traded managed by owner.
Risk Management
The strategy is protecting your capital during market volatility.
Each trade is based on risk reward ratio min 1:2 until 1:4 with risk per trade 1-2% on high-probability setup.
Minimum Copying Balance:
A minimum of $1000 is recommended to copy trades to this account
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
260%
1
2.9K
USD
USD
922
USD
USD
10
0%
301
45%
33%
1.48
5.62
USD
USD
36%
1:100