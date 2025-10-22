- Crescita
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.25 × 8
|
FusionMarkets-Live
|2.67 × 4726
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ICMarketsSC-MT5
|5.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.55 × 55
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.33 × 1379
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
BlueberryMarkets-Live
|8.17 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.46 × 607
|
Exness-MT5Real31
|8.79 × 217
|
VantageInternational-Live 10
|9.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|9.25 × 103
|
Exness-MT5Real7
|10.31 × 48
|
OctaFX-Real
|10.55 × 101
|
ICMarketsEU-MT5-5
|10.88 × 235
The goal is to generate consistent gain 30% per years and sustainable profits over time
This account is 100% manually traded managed by owner.
Risk Management
The strategy is designed to keep drawdown below 20%, protecting your capital during market volatility.
Each trade is based on risk reward ratio min 1:2 with risk per trade 1-2% on high-probability setup.
Minimum Copying Balance:
A minimum of $1000 is recommended to copy trades to this account
