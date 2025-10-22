SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Agung Wirantara II
I Gusti Agung Wirantara Weda

Agung Wirantara II

I Gusti Agung Wirantara Weda
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -7%
FusionMarkets-Live
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
6
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
6 (100.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-19.95 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-73.97 USD (3 658 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
-3.86
Attività di trading:
95.76%
Massimo carico di deposito:
29.06%
Ultimo trade:
59 minuti fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
44 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
4 (66.67%)
Short Trade:
2 (33.33%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-12.33 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-12.33 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-73.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-73.52 USD (6)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
73.97 USD
Massimale:
73.97 USD (7.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.38% (73.82 USD)
Per equità:
8.50% (81.38 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -74
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -3.7K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -73.52 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.25 × 8
FusionMarkets-Live
2.67 × 4726
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
3.83 × 12
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
RoboForex-ECN
5.24 × 46
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
ICMarketsSC-MT5
5.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
CapitalPointTrading-MT5-4
6.55 × 55
Exness-MT5Real26
6.94 × 143
ICMarketsSC-MT5-4
7.33 × 1379
Exness-MT5Real23
7.69 × 29
BlueberryMarkets-Live
8.17 × 6
ICMarketsSC-MT5-2
8.46 × 607
Exness-MT5Real31
8.79 × 217
VantageInternational-Live 10
9.00 × 1
Exness-MT5Real12
9.25 × 103
Exness-MT5Real7
10.31 × 48
OctaFX-Real
10.55 × 101
ICMarketsEU-MT5-5
10.88 × 235
44 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

The goal is to generate consistent gain 30% per years and sustainable profits over time

This account is 100% manually traded managed by owner.


Risk Management

The strategy is designed to keep drawdown below 20%, protecting your capital during market volatility.
Each trade is based on risk reward ratio min 1:2 with risk per trade 1-2% on high-probability setup.

Minimum Copying Balance:

A minimum of $1000 is recommended to copy trades to this account


Non ci sono recensioni
2025.10.22 06:00
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.22 06:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.22 06:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Agung Wirantara II
30USD al mese
-7%
0
0
USD
926
USD
1
0%
6
0%
96%
0.00
-12.33
USD
8%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.