Всего трейдов:
165
Прибыльных трейдов:
57 (34.54%)
Убыточных трейдов:
108 (65.45%)
Лучший трейд:
110.07 USD
Худший трейд:
-17.43 USD
Общая прибыль:
854.29 USD (85 765 pips)
Общий убыток:
-651.24 USD (64 951 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (170.03 USD)
Макс. прибыль в серии:
170.03 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
14.05%
Макс. загрузка депозита:
7.69%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
1.32
Длинных трейдов:
117 (70.91%)
Коротких трейдов:
48 (29.09%)
Профит фактор:
1.31
Мат. ожидание:
1.23 USD
Средняя прибыль:
14.99 USD
Средний убыток:
-6.03 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-36.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-79.73 USD (8)
Прирост в месяц:
7.17%
Годовой прогноз:
87.01%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
16.40 USD
Максимальная:
154.12 USD (34.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.46% (154.06 USD)
По эквити:
5.39% (13.47 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|165
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|203
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|21K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Лучший трейд: +110.07 USD
Худший трейд: -17 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +170.03 USD
Макс. убыток в серии: -36.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
