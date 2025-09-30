SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Top1
Pan Pan Xiao

Top1

Pan Pan Xiao
0 recensioni
Affidabilità
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 25%
TradeMaxGlobal-Live5
1:400
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
32
Profit Trade:
12 (37.50%)
Loss Trade:
20 (62.50%)
Best Trade:
18.79 USD
Worst Trade:
-6.99 USD
Profitto lordo:
107.40 USD (10 735 pips)
Perdita lorda:
-57.22 USD (5 717 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (36.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
36.01 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
21.71%
Massimo carico di deposito:
4.02%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
3.04
Long Trade:
20 (62.50%)
Short Trade:
12 (37.50%)
Fattore di profitto:
1.88
Profitto previsto:
1.57 USD
Profitto medio:
8.95 USD
Perdita media:
-2.86 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-16.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16.53 USD (3)
Crescita mensile:
35.12%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
16.40 USD
Massimale:
16.53 USD (7.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.20% (16.40 USD)
Per equità:
1.15% (2.82 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 32
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 50
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +18.79 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +36.01 USD
Massima perdita consecutiva: -16.40 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.30 16:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.30 11:19
Trading operations on the account were performed for only 11 days. This comprises 11.96% of days out of the 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 11:19
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.17% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 11:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Top1
30USD al mese
25%
0
0
USD
250
USD
14
100%
32
37%
22%
1.87
1.57
USD
8%
1:400
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.