Всего трейдов:
81
Прибыльных трейдов:
46 (56.79%)
Убыточных трейдов:
35 (43.21%)
Лучший трейд:
3 015.12 USD
Худший трейд:
-2 622.70 USD
Общая прибыль:
70 291.94 USD (52 854 pips)
Общий убыток:
-70 404.72 USD (65 183 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (15 630.03 USD)
Макс. прибыль в серии:
15 630.03 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
25.09%
Макс. загрузка депозита:
37.59%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
-0.01
Длинных трейдов:
43 (53.09%)
Коротких трейдов:
38 (46.91%)
Профит фактор:
1.00
Мат. ожидание:
-1.39 USD
Средняя прибыль:
1 528.09 USD
Средний убыток:
-2 011.56 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-11 659.69 USD)
Макс. убыток в серии:
-11 659.69 USD (5)
Прирост в месяц:
-8.68%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 996.80 USD
Максимальная:
20 493.57 USD (17.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.53% (20 431.78 USD)
По эквити:
2.18% (2 284.15 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NDX
|81
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NDX
|-113
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NDX
|-12K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Лучший трейд: +3 015.12 USD
Худший трейд: -2 623 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +15 630.03 USD
Макс. убыток в серии: -11 659.69 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Darwinex-Live
|0.00 × 4
