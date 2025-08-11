- Crescita
Trade:
34
Profit Trade:
23 (67.64%)
Loss Trade:
11 (32.35%)
Best Trade:
2 364.18 USD
Worst Trade:
-1 994.44 USD
Profitto lordo:
28 689.32 USD (20 157 pips)
Perdita lorda:
-16 157.37 USD (15 675 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (15 630.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
15 630.03 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
31.90%
Massimo carico di deposito:
37.59%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
1.98
Long Trade:
18 (52.94%)
Short Trade:
16 (47.06%)
Fattore di profitto:
1.78
Profitto previsto:
368.59 USD
Profitto medio:
1 247.36 USD
Perdita media:
-1 468.85 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-4 531.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 531.57 USD (3)
Crescita mensile:
12.42%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 996.80 USD
Massimale:
6 327.44 USD (6.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.24% (6 326.92 USD)
Per equità:
1.60% (1 864.98 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NDX
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NDX
|13K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NDX
|4.5K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 364.18 USD
Worst Trade: -1 994 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +15 630.03 USD
Massima perdita consecutiva: -4 531.57 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Darwinex-Live
|0.00 × 4
