Luca Stephan Mess

Nasdaq Edge Signals

Luca Stephan Mess
0 recensioni
Affidabilità
9 settimane
0 / 0 USD
Copia per 49 USD al mese
crescita dal 2025 13%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
34
Profit Trade:
23 (67.64%)
Loss Trade:
11 (32.35%)
Best Trade:
2 364.18 USD
Worst Trade:
-1 994.44 USD
Profitto lordo:
28 689.32 USD (20 157 pips)
Perdita lorda:
-16 157.37 USD (15 675 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (15 630.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
15 630.03 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
31.90%
Massimo carico di deposito:
37.59%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
1.98
Long Trade:
18 (52.94%)
Short Trade:
16 (47.06%)
Fattore di profitto:
1.78
Profitto previsto:
368.59 USD
Profitto medio:
1 247.36 USD
Perdita media:
-1 468.85 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-4 531.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 531.57 USD (3)
Crescita mensile:
12.42%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 996.80 USD
Massimale:
6 327.44 USD (6.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.24% (6 326.92 USD)
Per equità:
1.60% (1 864.98 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NDX 34
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NDX 13K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NDX 4.5K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 364.18 USD
Worst Trade: -1 994 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +15 630.03 USD
Massima perdita consecutiva: -4 531.57 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Darwinex-Live
0.00 × 4
Non ci sono recensioni
2025.09.23 18:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.19 21:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 20:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 12:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 14:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.07 02:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.27 19:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 14:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 21:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.11 20:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.11 09:36
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.11 09:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.11 09:36
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Nasdaq Edge Signals
49USD al mese
13%
0
0
USD
113K
USD
9
0%
34
67%
32%
1.77
368.59
USD
6%
1:200
Copia

