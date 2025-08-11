- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
194
盈利交易:
124 (63.91%)
亏损交易:
70 (36.08%)
最好交易:
3 015.12 USD
最差交易:
-2 622.70 USD
毛利:
155 681.46 USD (128 622 pips)
毛利亏损:
-143 962.27 USD (135 151 pips)
最大连续赢利:
14 (15 100.03 USD)
最大连续盈利:
15 630.03 USD (9)
夏普比率:
0.05
交易活动:
5.66%
最大入金加载:
37.59%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
6 小时
采收率:
0.57
长期交易:
107 (55.15%)
短期交易:
87 (44.85%)
利润因子:
1.08
预期回报:
60.41 USD
平均利润:
1 255.50 USD
平均损失:
-2 056.60 USD
最大连续失误:
5 (-11 659.69 USD)
最大连续亏损:
-11 659.69 USD (5)
每月增长:
2.23%
年度预测:
27.07%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
4 996.80 USD
最大值:
20 493.57 USD (17.58%)
相对跌幅:
结余:
17.53% (20 431.78 USD)
净值:
2.18% (2 284.15 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NDX
|194
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NDX
|12K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NDX
|-6.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3 015.12 USD
最差交易: -2 623 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +15 100.03 USD
最大连续亏损: -11 659.69 USD
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月40 USD
12%
0
0
USD
USD
112K
USD
USD
54
0%
194
63%
6%
1.08
60.41
USD
USD
18%
1:200