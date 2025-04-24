- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
441
Прибыльных трейдов:
228 (51.70%)
Убыточных трейдов:
213 (48.30%)
Лучший трейд:
308.87 USD
Худший трейд:
-706.81 USD
Общая прибыль:
5 706.43 USD (443 980 pips)
Общий убыток:
-5 728.24 USD (453 684 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (225.69 USD)
Макс. прибыль в серии:
354.87 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
25.53%
Макс. загрузка депозита:
2.56%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
-0.01
Длинных трейдов:
411 (93.20%)
Коротких трейдов:
30 (6.80%)
Профит фактор:
1.00
Мат. ожидание:
-0.05 USD
Средняя прибыль:
25.03 USD
Средний убыток:
-26.89 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-362.92 USD)
Макс. убыток в серии:
-706.81 USD (1)
Прирост в месяц:
19.15%
Годовой прогноз:
232.33%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
343.80 USD
Максимальная:
1 775.69 USD (53.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
53.29% (1 775.69 USD)
По эквити:
20.46% (680.87 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|Gold
|440
|profit
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|Gold
|-331
|profit
|309
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|Gold
|-9.7K
|profit
|0
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +308.87 USD
Худший трейд: -707 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +225.69 USD
Макс. убыток в серии: -362.92 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
300 USD в месяц
-1%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
95
99%
441
51%
26%
0.99
-0.05
USD
USD
53%
1:500