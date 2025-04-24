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Сигналы / MetaTrader 4 / Apex Gold Trend Matrix Low Risk
Ren Cheng Yao

Apex Gold Trend Matrix Low Risk

Ren Cheng Yao
Ren Cheng Yao

Ren Cheng Yao

5 (1)
7 продуктов 7 сигналов
0 отзывов
95 недель
0 / 0 USD
Копировать за 300 USD в месяц
прирост с 2024 -1%
Weltrade-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
441
Прибыльных трейдов:
228 (51.70%)
Убыточных трейдов:
213 (48.30%)
Лучший трейд:
308.87 USD
Худший трейд:
-706.81 USD
Общая прибыль:
5 706.43 USD (443 980 pips)
Общий убыток:
-5 728.24 USD (453 684 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (225.69 USD)
Макс. прибыль в серии:
354.87 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
25.53%
Макс. загрузка депозита:
2.56%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
-0.01
Длинных трейдов:
411 (93.20%)
Коротких трейдов:
30 (6.80%)
Профит фактор:
1.00
Мат. ожидание:
-0.05 USD
Средняя прибыль:
25.03 USD
Средний убыток:
-26.89 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-362.92 USD)
Макс. убыток в серии:
-706.81 USD (1)
Прирост в месяц:
19.15%
Годовой прогноз:
232.33%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
343.80 USD
Максимальная:
1 775.69 USD (53.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
53.29% (1 775.69 USD)
По эквити:
20.46% (680.87 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
Gold 440
profit 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
Gold -331
profit 309
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
Gold -9.7K
profit 0
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +308.87 USD
Худший трейд: -707 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +225.69 USD
Макс. убыток в серии: -362.92 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.07.16 23:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.13 14:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.17 15:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.16 03:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.05 11:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.04 21:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.18 01:19
A large drawdown may occur on the account again
2026.05.04 15:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.04 14:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.15 06:24
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.14 17:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.14 03:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.08 00:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.18% of days out of 541 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.07 19:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.05 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.23 03:56
Share of days for 80% of growth is too low
2026.02.22 23:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.02.19 18:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.07 00:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.06 18:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Apex Gold Trend Matrix Low Risk
300 USD в месяц
-1%
0
0
USD
1.9K
USD
95
99%
441
51%
26%
0.99
-0.05
USD
53%
1:500
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