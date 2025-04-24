- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
447
盈利交易:
228 (51.00%)
亏损交易:
219 (48.99%)
最好交易:
308.87 USD
最差交易:
-706.81 USD
毛利:
5 706.43 USD (443 980 pips)
毛利亏损:
-5 834.27 USD (462 163 pips)
最大连续赢利:
8 (225.69 USD)
最大连续盈利:
354.87 USD (7)
夏普比率:
0.00
交易活动:
25.53%
最大入金加载:
2.56%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
18
平均持有时间:
20 小时
采收率:
-0.07
长期交易:
417 (93.29%)
短期交易:
30 (6.71%)
利润因子:
0.98
预期回报:
-0.29 USD
平均利润:
25.03 USD
平均损失:
-26.64 USD
最大连续失误:
15 (-362.92 USD)
最大连续亏损:
-706.81 USD (1)
每月增长:
12.42%
年度预测:
150.72%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
343.80 USD
最大值:
1 775.69 USD (53.29%)
相对跌幅:
结余:
53.29% (1 775.69 USD)
净值:
20.46% (680.87 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|Gold
|446
|profit
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|Gold
|-437
|profit
|309
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|Gold
|-18K
|profit
|0
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +308.87 USD
最差交易: -707 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +225.69 USD
最大连续亏损: -362.92 USD
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无数据
没有评论
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月300 USD
-7%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
96
99%
447
51%
26%
0.97
-0.29
USD
USD
53%
1:500