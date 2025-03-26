- Прирост
Всего трейдов:
107
Прибыльных трейдов:
86 (80.37%)
Убыточных трейдов:
21 (19.63%)
Лучший трейд:
13.77 USD
Худший трейд:
-12.15 USD
Общая прибыль:
183.11 USD (24 393 pips)
Общий убыток:
-59.05 USD (7 714 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (37.14 USD)
Макс. прибыль в серии:
37.14 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.42
Торговая активность:
38.11%
Макс. загрузка депозита:
17.50%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
5.05
Длинных трейдов:
47 (43.93%)
Коротких трейдов:
60 (56.07%)
Профит фактор:
3.10
Мат. ожидание:
1.16 USD
Средняя прибыль:
2.13 USD
Средний убыток:
-2.81 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-24.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-24.55 USD (4)
Прирост в месяц:
6.54%
Годовой прогноз:
79.33%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
24.55 USD (13.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.64% (24.55 USD)
По эквити:
50.72% (79.33 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|107
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|124
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|17K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Лучший трейд: +13.77 USD
Худший трейд: -12 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +37.14 USD
Макс. убыток в серии: -24.55 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 6
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 6
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 10
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 2
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live23
|0.21 × 62
|
VantageInternational-Live 14
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live15
|1.00 × 7
|
Exness-Real4
|2.67 × 3
|
TitanFX-06
|3.00 × 1
|
Exness-Real9
|3.00 × 2
|
Axi-US06-Live
|4.40 × 5
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|4.50 × 2
|
ECMarkets-Live01
|4.75 × 4
|
Axi-US09-Live
|4.80 × 5
Собственный робот, полностью автоматизирован, торгует исключительно на инструменте AUDCAD (но возможно могут быть добавлены EURUSD, GBPUSD, USDJPY, NZDUSD, XAUUSD, USDCHF, BTCUSD, ETHUSD, XAGUSD, NZDCAD, AUDNZD). Торговая стратегия - построение мартингейл сетки, с еженедельным проведением оптимизации по прошедшим историческим данным (недельным, которые становятся частью общей оптимизации, я называю ее непрерывной оптимизацией), с последующим выбором среди полученных результатов наилучших по соотношению прибыль/риск.
В общем случае это не значит, что построение сетки будет всегда происходить по принципу мартингейла, это один из вероятных исходов. Метод построения может меняться по ходу торговли несколько раз и принципы входа и наращивания позиций также подвержены изменениям в зависимости от результатов оптимизаций.
Ориентировочная доходность: минимум 50-100% в год
На старте будет повышенный риск, через полгода после старта будет уменьшен. Поэтому в качестве ориентира, в среднем уровень просадки должен быть в диапазоне до 10%, периодически доходить до 25% (после полугода работы, а сейчас риски в 2 раза выше, соответственно диапазоны 20% и доходить до 50%).
Рекомендации по счету:
1. Минимальный баланс - 100$
2. Кредитное плечо - 500:1
3. Срок инвестирования от 1 месяца.
Нет отзывов
