Сигналы / MetaTrader 4 / Rbb robo 8
Vladimir Smorodintsev

Rbb robo 8

Vladimir Smorodintsev
0 отзывов
Надежность
65 недель
0 / 0 USD
Копировать за 40 USD в месяц
прирост с 2024 217%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
219
Прибыльных трейдов:
170 (77.62%)
Убыточных трейдов:
49 (22.37%)
Лучший трейд:
10.57 USD
Худший трейд:
-14.46 USD
Общая прибыль:
356.70 USD (49 699 pips)
Общий убыток:
-139.38 USD (16 856 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (28.32 USD)
Макс. прибыль в серии:
29.52 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.32
Торговая активность:
70.70%
Макс. загрузка депозита:
62.35%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
4.72
Длинных трейдов:
109 (49.77%)
Коротких трейдов:
110 (50.23%)
Профит фактор:
2.56
Мат. ожидание:
0.99 USD
Средняя прибыль:
2.10 USD
Средний убыток:
-2.84 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-41.15 USD)
Макс. убыток в серии:
-41.15 USD (5)
Прирост в месяц:
3.08%
Годовой прогноз:
37.41%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
46.08 USD (25.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.30% (46.08 USD)
По эквити:
82.95% (144.47 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 219
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 217
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 33K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +10.57 USD
Худший трейд: -14 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +28.32 USD
Макс. убыток в серии: -41.15 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live11
0.00 × 6
TradersWay-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 6
ThreeTrader-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
RoboForex-ECN-3
0.00 × 10
Tickmill-Live10
0.00 × 2
AxioryAsia-02Live
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live23
0.21 × 62
VantageInternational-Live 14
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live15
1.00 × 7
Exness-Real4
2.67 × 3
TitanFX-06
3.00 × 1
Exness-Real9
3.00 × 2
Axi-US06-Live
4.40 × 5
ZealCapitalMarketSC-Live
4.50 × 2
ECMarkets-Live01
4.75 × 4
Axi-US09-Live
4.80 × 5
еще 10...
Собственный робот, полностью автоматизирован, торгует исключительно на инструменте AUDCAD (но возможно могут быть добавлены EURUSD, GBPUSD, USDJPY, NZDUSD, XAUUSD, USDCHF, BTCUSD, ETHUSD, XAGUSD, NZDCAD, AUDNZD). Торговая стратегия - построение мартингейл сетки, с еженедельным проведением оптимизации по прошедшим историческим данным (недельным, которые становятся частью общей оптимизации, я называю ее непрерывной оптимизацией), с последующим выбором среди полученных результатов наилучших по соотношению прибыль/риск.

В общем случае это не значит, что построение сетки будет всегда происходить по принципу мартингейла, это один из вероятных исходов. Метод построения может меняться по ходу торговли несколько раз и принципы входа и наращивания позиций также подвержены изменениям в зависимости от результатов оптимизаций.

Ориентировочная доходность: минимум 50-100% в год

На старте будет повышенный риск, через полгода после старта будет уменьшен. Поэтому в качестве ориентира, в среднем уровень просадки должен быть в диапазоне до 10%, периодически доходить до 25% (после полугода работы, а сейчас риски в 2 раза выше, соответственно диапазоны 20% и доходить до 50%).

Рекомендации по счету:

1. Минимальный баланс - 100$

2. Кредитное плечо - 500:1

3. Срок инвестирования от 1 месяца.



Нет отзывов
2025.12.03 05:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 06:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.18 01:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 08:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 08:11
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.07 08:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 08:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.21 18:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 13:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.23 01:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.22 19:44
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.74% of days out of 211 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.22 04:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.21 16:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.11 11:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.04 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 13:01
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 2.59% of days out of 193 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.04 11:57
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 11:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.31 10:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.