Всего трейдов:
219
Прибыльных трейдов:
170 (77.62%)
Убыточных трейдов:
49 (22.37%)
Лучший трейд:
10.57 USD
Худший трейд:
-14.46 USD
Общая прибыль:
356.70 USD (49 699 pips)
Общий убыток:
-139.38 USD (16 856 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (28.32 USD)
Макс. прибыль в серии:
29.52 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.32
Торговая активность:
70.70%
Макс. загрузка депозита:
62.35%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
4.72
Длинных трейдов:
109 (49.77%)
Коротких трейдов:
110 (50.23%)
Профит фактор:
2.56
Мат. ожидание:
0.99 USD
Средняя прибыль:
2.10 USD
Средний убыток:
-2.84 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-41.15 USD)
Макс. убыток в серии:
-41.15 USD (5)
Прирост в месяц:
3.08%
Годовой прогноз:
37.41%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
46.08 USD (25.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.30% (46.08 USD)
По эквити:
82.95% (144.47 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|219
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|217
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|33K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +10.57 USD
Худший трейд: -14 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +28.32 USD
Макс. убыток в серии: -41.15 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 6
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 6
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 10
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 2
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live23
|0.21 × 62
|
VantageInternational-Live 14
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live15
|1.00 × 7
|
Exness-Real4
|2.67 × 3
|
TitanFX-06
|3.00 × 1
|
Exness-Real9
|3.00 × 2
|
Axi-US06-Live
|4.40 × 5
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|4.50 × 2
|
ECMarkets-Live01
|4.75 × 4
|
Axi-US09-Live
|4.80 × 5
Собственный робот, полностью автоматизирован, торгует исключительно на инструменте AUDCAD (но возможно могут быть добавлены EURUSD, GBPUSD, USDJPY, NZDUSD, XAUUSD, USDCHF, BTCUSD, ETHUSD, XAGUSD, NZDCAD, AUDNZD). Торговая стратегия - построение мартингейл сетки, с еженедельным проведением оптимизации по прошедшим историческим данным (недельным, которые становятся частью общей оптимизации, я называю ее непрерывной оптимизацией), с последующим выбором среди полученных результатов наилучших по соотношению прибыль/риск.
В общем случае это не значит, что построение сетки будет всегда происходить по принципу мартингейла, это один из вероятных исходов. Метод построения может меняться по ходу торговли несколько раз и принципы входа и наращивания позиций также подвержены изменениям в зависимости от результатов оптимизаций.
Ориентировочная доходность: минимум 50-100% в год
На старте будет повышенный риск, через полгода после старта будет уменьшен. Поэтому в качестве ориентира, в среднем уровень просадки должен быть в диапазоне до 10%, периодически доходить до 25% (после полугода работы, а сейчас риски в 2 раза выше, соответственно диапазоны 20% и доходить до 50%).
Рекомендации по счету:
1. Минимальный баланс - 100$
2. Кредитное плечо - 500:1
3. Срок инвестирования от 1 месяца.
Нет отзывов
