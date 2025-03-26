- Прирост
Всего трейдов:
342
Прибыльных трейдов:
253 (73.97%)
Убыточных трейдов:
89 (26.02%)
Лучший трейд:
95.10 USD
Худший трейд:
-16.30 USD
Общая прибыль:
673.82 USD (68 946 pips)
Общий убыток:
-331.51 USD (41 982 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (36.88 USD)
Макс. прибыль в серии:
95.10 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
67.67%
Макс. загрузка депозита:
18.90%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
3.97
Длинных трейдов:
161 (47.08%)
Коротких трейдов:
181 (52.92%)
Профит фактор:
2.03
Мат. ожидание:
1.00 USD
Средняя прибыль:
2.66 USD
Средний убыток:
-3.72 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-86.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-86.20 USD (10)
Прирост в месяц:
2.98%
Годовой прогноз:
36.15%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
86.20 USD (21.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.43% (86.20 USD)
По эквити:
45.49% (215.54 USD)
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +95.10 USD
Худший трейд: -16 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +36.88 USD
Макс. убыток в серии: -86.20 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live05" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 1
|
Mtrading-Live
|0.00 × 1
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
FXPIG-LIVE
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 12
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real-2
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN.com
|0.15 × 34
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.15 × 39
|
PurpleTradingSC-02Demo
|0.17 × 6
|
AirTradeMarket-Live
|0.17 × 6
|
Exness-Real14
|0.21 × 61
|
TradeMaxGlobal-Live2
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live04
|0.30 × 304
|
ICMarketsSC-Live17
|0.31 × 183
Собственный робот, полностью автоматизирован, торгует исключительно на инструменте AUDCAD (но возможно могут быть добавлены EURUSD, GBPUSD, USDJPY, NZDUSD, XAUUSD, USDCHF, BTCUSD, ETHUSD, XAGUSD, NZDCAD, AUDNZD). Торговая стратегия - построение мартингейл сетки, с еженедельным проведением оптимизации по прошедшим историческим данным (недельным, которые становятся частью общей оптимизации, я называю ее непрерывной оптимизацией), с последующим выбором среди полученных результатов наилучших по соотношению прибыль/риск.
В общем случае это не значит, что построение сетки будет всегда происходить по принципу мартингейла, это один из вероятных исходов. Метод построения может меняться по ходу торговли несколько раз и принципы входа и наращивания позиций также подвержены изменениям в зависимости от результатов оптимизаций.
Ориентировочная доходность: минимум 50-100% в год
На старте будет повышенный риск, через полгода после старта будет уменьшен. Поэтому в качестве ориентира, в среднем уровень просадки должен быть в диапазоне до 10%, периодически доходить до 25% (после полугода работы, а сейчас риски в 2 раза выше, соответственно диапазоны 20% и доходить до 50%).
Рекомендации по счету:
1. Минимальный баланс - 100$
2. Кредитное плечо - 500:1
3. Срок инвестирования от 1 месяца.
