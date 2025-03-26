СигналыРазделы
Vladimir Smorodintsev

Rbb tickmill

Vladimir Smorodintsev
0 отзывов
Надежность
79 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 121%
Tickmill-Live05
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
342
Прибыльных трейдов:
253 (73.97%)
Убыточных трейдов:
89 (26.02%)
Лучший трейд:
95.10 USD
Худший трейд:
-16.30 USD
Общая прибыль:
673.82 USD (68 946 pips)
Общий убыток:
-331.51 USD (41 982 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (36.88 USD)
Макс. прибыль в серии:
95.10 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
67.67%
Макс. загрузка депозита:
18.90%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
3.97
Длинных трейдов:
161 (47.08%)
Коротких трейдов:
181 (52.92%)
Профит фактор:
2.03
Мат. ожидание:
1.00 USD
Средняя прибыль:
2.66 USD
Средний убыток:
-3.72 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-86.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-86.20 USD (10)
Прирост в месяц:
2.98%
Годовой прогноз:
36.15%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
86.20 USD (21.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.43% (86.20 USD)
По эквити:
45.49% (215.54 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 342
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 342
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 27K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +95.10 USD
Худший трейд: -16 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +36.88 USD
Макс. убыток в серии: -86.20 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live05" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live07
0.00 × 1
FPMarkets-Live3
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 2
BDSwissSC-Real01
0.00 × 1
Mtrading-Live
0.00 × 1
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 2
Exness-Real17
0.00 × 1
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 12
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 2
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real-2
0.00 × 1
LiteFinance-ECN.com
0.15 × 34
FPMarketsLLC-Live4
0.15 × 39
PurpleTradingSC-02Demo
0.17 × 6
AirTradeMarket-Live
0.17 × 6
Exness-Real14
0.21 × 61
TradeMaxGlobal-Live2
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live04
0.30 × 304
ICMarketsSC-Live17
0.31 × 183
еще 350...
Собственный робот, полностью автоматизирован, торгует исключительно на инструменте AUDCAD (но возможно могут быть добавлены EURUSD, GBPUSD, USDJPY, NZDUSD, XAUUSD, USDCHF, BTCUSD, ETHUSD, XAGUSD, NZDCAD, AUDNZD). Торговая стратегия - построение мартингейл сетки, с еженедельным проведением оптимизации по прошедшим историческим данным (недельным, которые становятся частью общей оптимизации, я называю ее непрерывной оптимизацией), с последующим выбором среди полученных результатов наилучших по соотношению прибыль/риск.

В общем случае это не значит, что построение сетки будет всегда происходить по принципу мартингейла, это один из вероятных исходов. Метод построения может меняться по ходу торговли несколько раз и принципы входа и наращивания позиций также подвержены изменениям в зависимости от результатов оптимизаций.

Ориентировочная доходность: минимум 50-100% в год

На старте будет повышенный риск, через полгода после старта будет уменьшен. Поэтому в качестве ориентира, в среднем уровень просадки должен быть в диапазоне до 10%, периодически доходить до 25% (после полугода работы, а сейчас риски в 2 раза выше, соответственно диапазоны 20% и доходить до 50%).

Рекомендации по счету:

1. Минимальный баланс - 100$

2. Кредитное плечо - 500:1

3. Срок инвестирования от 1 месяца.


Нет отзывов
2025.12.22 08:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 03:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 02:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.07 01:07
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.11.04 10:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 10:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 13:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 11:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.18 01:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 10:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 17:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.31 10:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.30 18:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.