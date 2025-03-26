Собственный робот, полностью автоматизирован, торгует исключительно на инструменте AUDCAD (но возможно могут быть добавлены EURUSD, GBPUSD, USDJPY, NZDUSD, XAUUSD, USDCHF, BTCUSD, ETHUSD, XAGUSD, NZDCAD, AUDNZD). Торговая стратегия - построение мартингейл сетки, с еженедельным проведением оптимизации по прошедшим историческим данным (недельным, которые становятся частью общей оптимизации, я называю ее непрерывной оптимизацией), с последующим выбором среди полученных результатов наилучших по соотношению прибыль/риск.

В общем случае это не значит, что построение сетки будет всегда происходить по принципу мартингейла, это один из вероятных исходов. Метод построения может меняться по ходу торговли несколько раз и принципы входа и наращивания позиций также подвержены изменениям в зависимости от результатов оптимизаций.

Ориентировочная доходность: минимум 50-100% в год

На старте будет повышенный риск, через полгода после старта будет уменьшен. Поэтому в качестве ориентира, в среднем уровень просадки должен быть в диапазоне до 10%, периодически доходить до 25% (после полугода работы, а сейчас риски в 2 раза выше, соответственно диапазоны 20% и доходить до 50%).

Рекомендации по счету:

1. Минимальный баланс - 100$

2. Кредитное плечо - 500:1

3. Срок инвестирования от 1 месяца.



