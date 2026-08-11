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ZTEN: The RBB Fund Inc F/m 10-Year Investment Grade Corporate Bond ET
Курс ZTEN за сегодня изменился на -0.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.52, а максимальная — 49.55.
Следите за динамикой The RBB Fund Inc F/m 10-Year Investment Grade Corporate Bond ET. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ZTEN сегодня?
The RBB Fund Inc F/m 10-Year Investment Grade Corporate Bond ET (ZTEN) сегодня оценивается на уровне 49.52. Инструмент торгуется в пределах 49.52 - 49.55, вчерашнее закрытие составило 49.73, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ZTEN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям The RBB Fund Inc F/m 10-Year Investment Grade Corporate Bond ET?
The RBB Fund Inc F/m 10-Year Investment Grade Corporate Bond ET в настоящее время оценивается в 49.52. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -4.27% и USD. Отслеживайте движения ZTEN на графике в реальном времени.
Как купить акции ZTEN?
Вы можете купить акции The RBB Fund Inc F/m 10-Year Investment Grade Corporate Bond ET (ZTEN) по текущей цене 49.52. Ордера обычно размещаются около 49.52 или 49.82, тогда как 5 и -0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ZTEN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ZTEN?
Инвестирование в The RBB Fund Inc F/m 10-Year Investment Grade Corporate Bond ET предполагает учет годового диапазона 49.32 - 51.96 и текущей цены 49.52. Многие сравнивают -0.10% и -3.71% перед размещением ордеров на 49.52 или 49.82. Изучайте ежедневные изменения цены ZTEN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции The RBB Fund Inc F/m 10-Year Investment Grade Corporate Bond ET?
Самая высокая цена The RBB Fund Inc F/m 10-Year Investment Grade Corporate Bond ET (ZTEN) за последний год составила 51.96. Акции заметно колебались в пределах 49.32 - 51.96, сравнение с 49.73 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику The RBB Fund Inc F/m 10-Year Investment Grade Corporate Bond ET на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции The RBB Fund Inc F/m 10-Year Investment Grade Corporate Bond ET?
Самая низкая цена The RBB Fund Inc F/m 10-Year Investment Grade Corporate Bond ET (ZTEN) за год составила 49.32. Сравнение с текущими 49.52 и 49.32 - 51.96 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ZTEN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ZTEN?
В прошлом The RBB Fund Inc F/m 10-Year Investment Grade Corporate Bond ET проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 49.73 и -4.27% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 49.73
- Open
- 49.55
- Bid
- 49.52
- Ask
- 49.82
- Low
- 49.52
- High
- 49.55
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- -0.42%
- Месячное изменение
- -0.10%
- 6-месячное изменение
- -3.71%
- Годовое изменение
- -4.27%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%