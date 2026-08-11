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ZTEN: The RBB Fund Inc F/m 10-Year Investment Grade Corporate Bond ET

49.52 USD 0.21 (0.42%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ZTEN за сегодня изменился на -0.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.52, а максимальная — 49.55.

Следите за динамикой The RBB Fund Inc F/m 10-Year Investment Grade Corporate Bond ET. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ZTEN сегодня?

The RBB Fund Inc F/m 10-Year Investment Grade Corporate Bond ET (ZTEN) сегодня оценивается на уровне 49.52. Инструмент торгуется в пределах 49.52 - 49.55, вчерашнее закрытие составило 49.73, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ZTEN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям The RBB Fund Inc F/m 10-Year Investment Grade Corporate Bond ET?

The RBB Fund Inc F/m 10-Year Investment Grade Corporate Bond ET в настоящее время оценивается в 49.52. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -4.27% и USD. Отслеживайте движения ZTEN на графике в реальном времени.

Как купить акции ZTEN?

Вы можете купить акции The RBB Fund Inc F/m 10-Year Investment Grade Corporate Bond ET (ZTEN) по текущей цене 49.52. Ордера обычно размещаются около 49.52 или 49.82, тогда как 5 и -0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ZTEN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ZTEN?

Инвестирование в The RBB Fund Inc F/m 10-Year Investment Grade Corporate Bond ET предполагает учет годового диапазона 49.32 - 51.96 и текущей цены 49.52. Многие сравнивают -0.10% и -3.71% перед размещением ордеров на 49.52 или 49.82. Изучайте ежедневные изменения цены ZTEN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции The RBB Fund Inc F/m 10-Year Investment Grade Corporate Bond ET?

Самая высокая цена The RBB Fund Inc F/m 10-Year Investment Grade Corporate Bond ET (ZTEN) за последний год составила 51.96. Акции заметно колебались в пределах 49.32 - 51.96, сравнение с 49.73 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику The RBB Fund Inc F/m 10-Year Investment Grade Corporate Bond ET на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции The RBB Fund Inc F/m 10-Year Investment Grade Corporate Bond ET?

Самая низкая цена The RBB Fund Inc F/m 10-Year Investment Grade Corporate Bond ET (ZTEN) за год составила 49.32. Сравнение с текущими 49.52 и 49.32 - 51.96 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ZTEN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ZTEN?

В прошлом The RBB Fund Inc F/m 10-Year Investment Grade Corporate Bond ET проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 49.73 и -4.27% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
49.52 49.55
Годовой диапазон
49.32 51.96
Предыдущее закрытие
49.73
Open
49.55
Bid
49.52
Ask
49.82
Low
49.52
High
49.55
Объем
5
Дневное изменение
-0.42%
Месячное изменение
-0.10%
6-месячное изменение
-3.71%
Годовое изменение
-4.27%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%