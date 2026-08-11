Курс ZTEN за сегодня изменился на -0.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.52, а максимальная — 49.55.

Следите за динамикой The RBB Fund Inc F/m 10-Year Investment Grade Corporate Bond ET. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.