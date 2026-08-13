ZTEN: The RBB Fund Inc F/m 10-Year Investment Grade Corporate Bond ET
今日ZTEN汇率已更改-0.42%。当日，交易品种以低点49.52和高点49.55进行交易。
关注The RBB Fund Inc F/m 10-Year Investment Grade Corporate Bond ET动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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常见问题解答
ZTEN股票今天的价格是多少？
The RBB Fund Inc F/m 10-Year Investment Grade Corporate Bond ET股票今天的定价为49.52。它在49.52 - 49.55范围内交易，昨天的收盘价为49.73，交易量达到5。ZTEN的实时价格图表显示了这些更新。
The RBB Fund Inc F/m 10-Year Investment Grade Corporate Bond ET股票是否支付股息？
The RBB Fund Inc F/m 10-Year Investment Grade Corporate Bond ET目前的价值为49.52。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-4.27%和USD。实时查看图表以跟踪ZTEN走势。
如何购买ZTEN股票？
您可以以49.52的当前价格购买The RBB Fund Inc F/m 10-Year Investment Grade Corporate Bond ET股票。订单通常设置在49.52或49.82附近，而5和-0.06%显示市场活动。立即关注ZTEN的实时图表更新。
如何投资ZTEN股票？
投资The RBB Fund Inc F/m 10-Year Investment Grade Corporate Bond ET需要考虑年度范围49.32 - 51.96和当前价格49.52。许多人在以49.52或49.82下订单之前，会比较-0.10%和。实时查看ZTEN价格图表，了解每日变化。
The RBB Fund Inc F/m 10-Year Investment Grade Corporate Bond ET股票的最高价格是多少？
在过去一年中，The RBB Fund Inc F/m 10-Year Investment Grade Corporate Bond ET的最高价格是51.96。在49.32 - 51.96内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪The RBB Fund Inc F/m 10-Year Investment Grade Corporate Bond ET的绩效。
The RBB Fund Inc F/m 10-Year Investment Grade Corporate Bond ET股票的最低价格是多少？
The RBB Fund Inc F/m 10-Year Investment Grade Corporate Bond ET（ZTEN）的最低价格为49.32。将其与当前的49.52和49.32 - 51.96进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ZTEN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ZTEN股票是什么时候拆分的？
The RBB Fund Inc F/m 10-Year Investment Grade Corporate Bond ET历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.73和-4.27%中可见。
- 前一天收盘价
- 49.73
- 开盘价
- 49.55
- 卖价
- 49.52
- 买价
- 49.82
- 最低价
- 49.52
- 最高价
- 49.55
- 交易量
- 5
- 日变化
- -0.42%
- 月变化
- -0.10%
- 6个月变化
- -3.71%
- 年变化
- -4.27%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%