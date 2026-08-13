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ZTEN: The RBB Fund Inc F/m 10-Year Investment Grade Corporate Bond ET

49.52 USD 0.21 (0.42%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ZTEN汇率已更改-0.42%。当日，交易品种以低点49.52和高点49.55进行交易。

关注The RBB Fund Inc F/m 10-Year Investment Grade Corporate Bond ET动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
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  • MN

常见问题解答

ZTEN股票今天的价格是多少？

The RBB Fund Inc F/m 10-Year Investment Grade Corporate Bond ET股票今天的定价为49.52。它在49.52 - 49.55范围内交易，昨天的收盘价为49.73，交易量达到5。ZTEN的实时价格图表显示了这些更新。

The RBB Fund Inc F/m 10-Year Investment Grade Corporate Bond ET股票是否支付股息？

The RBB Fund Inc F/m 10-Year Investment Grade Corporate Bond ET目前的价值为49.52。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-4.27%和USD。实时查看图表以跟踪ZTEN走势。

如何购买ZTEN股票？

您可以以49.52的当前价格购买The RBB Fund Inc F/m 10-Year Investment Grade Corporate Bond ET股票。订单通常设置在49.52或49.82附近，而5和-0.06%显示市场活动。立即关注ZTEN的实时图表更新。

如何投资ZTEN股票？

投资The RBB Fund Inc F/m 10-Year Investment Grade Corporate Bond ET需要考虑年度范围49.32 - 51.96和当前价格49.52。许多人在以49.52或49.82下订单之前，会比较-0.10%和。实时查看ZTEN价格图表，了解每日变化。

The RBB Fund Inc F/m 10-Year Investment Grade Corporate Bond ET股票的最高价格是多少？

在过去一年中，The RBB Fund Inc F/m 10-Year Investment Grade Corporate Bond ET的最高价格是51.96。在49.32 - 51.96内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪The RBB Fund Inc F/m 10-Year Investment Grade Corporate Bond ET的绩效。

The RBB Fund Inc F/m 10-Year Investment Grade Corporate Bond ET股票的最低价格是多少？

The RBB Fund Inc F/m 10-Year Investment Grade Corporate Bond ET（ZTEN）的最低价格为49.32。将其与当前的49.52和49.32 - 51.96进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ZTEN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ZTEN股票是什么时候拆分的？

The RBB Fund Inc F/m 10-Year Investment Grade Corporate Bond ET历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.73和-4.27%中可见。

日范围
49.52 49.55
年范围
49.32 51.96
前一天收盘价
49.73
开盘价
49.55
卖价
49.52
买价
49.82
最低价
49.52
最高价
49.55
交易量
5
日变化
-0.42%
月变化
-0.10%
6个月变化
-3.71%
年变化
-4.27%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%