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ZMAR: Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

28.48 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ZMAR за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.48, а максимальная — 28.53.

Следите за динамикой Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ZMAR сегодня?

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) сегодня оценивается на уровне 28.48. Инструмент торгуется в пределах 28.48 - 28.53, вчерашнее закрытие составило 28.48, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ZMAR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March?

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March в настоящее время оценивается в 28.48. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.82% и USD. Отслеживайте движения ZMAR на графике в реальном времени.

Как купить акции ZMAR?

Вы можете купить акции Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) по текущей цене 28.48. Ордера обычно размещаются около 28.48 или 28.78, тогда как 3 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ZMAR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ZMAR?

Инвестирование в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March предполагает учет годового диапазона 27.39 - 28.53 и текущей цены 28.48. Многие сравнивают 0.21% и 2.56% перед размещением ордеров на 28.48 или 28.78. Изучайте ежедневные изменения цены ZMAR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March?

Самая высокая цена Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) за последний год составила 28.53. Акции заметно колебались в пределах 27.39 - 28.53, сравнение с 28.48 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March?

Самая низкая цена Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) за год составила 27.39. Сравнение с текущими 28.48 и 27.39 - 28.53 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ZMAR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ZMAR?

В прошлом Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.48 и 2.82% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
28.48 28.53
Годовой диапазон
27.39 28.53
Предыдущее закрытие
28.48
Open
28.48
Bid
28.48
Ask
28.78
Low
28.48
High
28.53
Объем
3
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
0.21%
6-месячное изменение
2.56%
Годовое изменение
2.82%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%