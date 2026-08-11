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ZMAR: Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March
Курс ZMAR за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.48, а максимальная — 28.53.
Следите за динамикой Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ZMAR сегодня?
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) сегодня оценивается на уровне 28.48. Инструмент торгуется в пределах 28.48 - 28.53, вчерашнее закрытие составило 28.48, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ZMAR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March?
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March в настоящее время оценивается в 28.48. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.82% и USD. Отслеживайте движения ZMAR на графике в реальном времени.
Как купить акции ZMAR?
Вы можете купить акции Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) по текущей цене 28.48. Ордера обычно размещаются около 28.48 или 28.78, тогда как 3 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ZMAR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ZMAR?
Инвестирование в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March предполагает учет годового диапазона 27.39 - 28.53 и текущей цены 28.48. Многие сравнивают 0.21% и 2.56% перед размещением ордеров на 28.48 или 28.78. Изучайте ежедневные изменения цены ZMAR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March?
Самая высокая цена Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) за последний год составила 28.53. Акции заметно колебались в пределах 27.39 - 28.53, сравнение с 28.48 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March?
Самая низкая цена Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) за год составила 27.39. Сравнение с текущими 28.48 и 27.39 - 28.53 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ZMAR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ZMAR?
В прошлом Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.48 и 2.82% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 28.48
- Open
- 28.48
- Bid
- 28.48
- Ask
- 28.78
- Low
- 28.48
- High
- 28.53
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.21%
- 6-месячное изменение
- 2.56%
- Годовое изменение
- 2.82%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%